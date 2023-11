Este sábado por la tarde se juega la 19º fecha del Torneo Clausura en la Liga de Baby Fútbol, última de la temporada 2023. Será ocasión para la definición de las categorías 2011 y 2012, que aún no consagraron campeones.

Cabe recordar que el pasado fin de semana Deportivo Josefina se quedó con el título en 2013 y Barrio Cabrera en 2014.

La actividad comenzará a partir de las 16 horas, bajo los nuevos horarios.

La definición

En la categoría 2011 el puntero es Estrella del Sur con 27 unidades, lo secunda Belgrano con 26 y de aquí saldrá el campeón.

En la división 2012 el puntero es Belgrano con 33 puntos, secundado por el último campeón Deportivo Norte con 31.

19º fecha (Sábado)

Tarzanito vs. Barrio Jardín

Dep. Sebastián vs. Dep. Norte

Los Albos vs. Inf. Xeneize

Dep. El Trébol vs. CD River

Los Andes vs. Tiro y Gimnasia

Barrio Cabrera vs. 2 de Abril

CDyC El Faisán vs. Belgrano

DMD Freyre vs. Gral. Savio

Dep. Oeste vs. Estrella del Sur

Libre: Dep. Josefina

Nuevos horarios

16:00 hs | Categoría 2017

16.40 hs | Categoría 2016

17.20 hs | Categoría 2015

18:00 hs | Categoría 2014

18.50 hs | Categoría 2013

19.40 hs | Categoría 2012

20.30 hs | Categoría 2011