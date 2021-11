Los ‘Halcones Rojos’ le ganaron de manera abultada a Libertad de Sunchales el pasado martes y visitan este viernes a Echagüe de Paraná con el objetivo de volver a ganar para mantener el envión anímico en la lucha por quedarse con el Grupo D de la Conferencia Norte.

El equipo de “Pirincho” Beltramo continúa trabajando de cara a encontrar un equilibrio y regularidad en pos de consolidar su juego con una gran rotación en el equipo dándole muchos minutos a los jugadores más jóvenes del plantel.

Santiago Bruno (20) es uno de los juveniles que se sumó esta temporada, promedia 18 minutos por partido, viene de jugar en Almafuerte y es su primera experiencia en la Liga Argentina. En diálogo con El Periódico, el jugador destacó que la confianza que brinda el entrenador y sus compañeros es fundamental para que los más jóvenes no desentonen.

“El equipo está unido, se lo nota bien y estamos trabajando duro para poder clasificar al Súper 8, estamos contentos porque se esta viendo el trabajo que estamos haciendo, necesitábamos esta victoria para volver a ponernos en ritmo ya que en Santiago del Estero tuvimos un paso medio complicado... San Isidro tiene un ritmo de juego alto, necesitás 10 jugadores para eso y nosotros los pibes nos estamos adaptando bien a ese ritmo, principalmente en mi caso que es mi primer año en Liga. Pero la confianza que te da el entrenador y los mayores es clave, entrás en ritmo rápido, no te cuestionás nada, tirás con confianza, me encanta este ritmo de juego”, señaló.

Tres duelos claves

De cara a lo que viene, Bruno señaló que San Isidro no se sale del libreto e intenta mostrar su estilo de juego más allá del rival de turno. "Creo que todos estamos bien individualmente, nosotros tratamos a todos los partidos de la misma forma y no pensamos en el rival, intentamos entrar siempre al máximo y si sacamos diferencia bien y si no se gana a ultimo momento, afrontamos a todos los partidos de la misma manera", indicó el jugador.

Sin embargo, también explicó que hay muchas cosas por mejorar: “Creo que estamos teniendo deficiencia en el ataque porque en la defensa estamos muy bien, pero eso nos lo va a dar el ritmo de los partidos con el correr de los partidos vamos a ir encontrando opciones y goles, hay que trabajar en eso, pero tenemos una idea de equipo que es defender y salir rápido y si mantenemos ese ritmo se les va a hacer complicado al rival ganarnos”.

"Nos vamos a tener que poner mas como visitante y de local no dejar pasar ningun partido, vamos a tener pocos y vamos a tener que aprovecharlos", dijo Bruno.

Consultado por sus objetivos, Bruno tiene muy en claro lo que quiere y pretende ganarse un nombre en el básquet nacional siendo funcional al trabajo en equipo. "Mi objetivo era ganarme un lugar en el equipo, creo que lo vengo haciendo y para el fututo espero que nos vaya bien como equipo porque si nos va bien como equipo difícilmente en lo personal te vaya mal, por lo pronto yo voy a seguir para adelante y a tratar de ganarme un lugar, el futuro se verá, ahora se es el momento de demostrar", concluyó.