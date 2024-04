San Isidro recibe este sábado a Barrio Parque de Córdoba en el marco del primer juego de la serie de cuartos de final en la Conferencia Norte de la Liga Argentina de Básquet. Será desde las 21 horas en el estadio “Antonio Manno”.

El“Verde”terminó en el puesto 11 de la fase regular y es el peor de los clasificados a esta instancia. Viene con rodaje, pero también con más desgaste porque tuvo que sortear dos fases previas para llegar los cuartos de final.

Los cordobeses dejaron en el camino a Independiente de Santiago del Estero y luego a Deportivo Norte de Armstrong para llegar al duelo con San Isidro.

Por su parte, el equipo de Daniel Beltramo fue el mejor de la fase regular con 21 triunfos de manera consecutivos (récord aún vigente). Sin embargo, no tiene competencia oficial desde el lunes 25 de marzo,casi un mes atrás.

La llave se definirá al mejor de cinco juegos, los cuales comenzarán en San Francisco este sábado y el lunes 29 de abril. Luego la serie se mudará a Córdoba para jugar los días 2 y 4 de mayo; y de ser necesario un quinto juego se disputará en el estadio “Antonio Manno” el 7 de mayo.

Ambos equipos ya se enfrentaron en la fase regular con victoria para el Verde en Córdoba por 87 a 64 en el inicio de la temporada. En San Francisco ganó San Isidro por 89 a 69, triunfo que le permitió al “santo” alcanzar la 18º victoria consecutiva y el récord de la categoría (luego superado).

Previa

San Isidro: Jeremías Diotto, Christopher Hooper, Francisco Melastro, César Lavoratornuovo, Vicente Aquadro, Gian Franco Sinconi, Jerónimo Suñé, Santiago Ludueña, Manuel Lambrisca, Emilio Boyé, Santiago Bruno, Juan Manuel Bejar. DT: Daniel Beltramo.

Barrio Parque: Benjamín Herrera, Benjamín Giorgetti, Lautaro Suzzara, Valentín Bauducco, Joaquín Lallana, Nahuel Buchaillot, Ramiro Ledesma, Lautaro Rivata, Tomas Ligorria, Santiago Andrión, Agustín Jure, Luciano Cornú. DT: Nicolás Arduh

Estadio: Antonio Manno

Hora: 21

Así quedaron los cruces

(1º) San Isidro de San Francisco vs Barrio Parque (11º)

(4º) Sportivo Suardi vs GEPU de San Luis (5º)

(3º) Villa San Martín vs Rivadavia Básquet (9º)

(2º) Atenas de Córdoba vs Salta Basket (10º)