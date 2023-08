San Isidro se quedó con el clásico sanfrancisqueño en el marco de la tercera fecha del Clausura en el Asociativo de Básquet de San Francisco. Fue tras vencer a El Tala en el estadio “Severo Robledo”.

El conjunto de Julián Badosa se impuso por 88 a 67 con alto goleo de Jerónimo Suñé y de Vicente Aquadro con 17 puntos, Santiago Bruno (15) y Jeremías Diotto (12). Mientras que en el Albo se destacaron Tomás Spolador (11), Gonzalo Damiano (9) y Axel Gil (8).

Por su parte, El Ceibo derrotó en condición de local a Cultural Arroyito por un abultado de 94 a 55. Fue con aportes destacados de Pablo Grosso (20), Juan Cruz Burgos (13), Matteo Blengini (12) e Ignacio Lardapide (11).

En el otro partido de la fecha Almafuerte de Las Varillas venció a Sociedad Sportiva Devoto por 82 a 59.

Tabla

El Ceibo 6 pts. Almafuerte 5 pts. El Tala 5 pts. San Isidro 5 pts. SS Devoto 3 pts. Cult. Arroyito 3 pts.

4ª fecha

El Tala vs. El Ceibo

San Isidro vs. Almafuerte

SS Devoto vs. Cult. Arroyito