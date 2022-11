San Isidro líder: cómo sigue el camino de Los Halcones

San Isidro mostró credenciales en el inicio de la nueva temporada de la Liga Argentina de Básquet. Con un equipo joven, sin extranjeros y un estilo de juego marcado tuvo un inicio auspicioso en la Conferencia Norte.

Alcanzó la cima de la tabla tras vencer fuera de casa a dos de los candidatos: Ameghino y Barrio Parque, pero sobre todas las cosas mostró un sólido rendimiento que mantuvo en al menos 7 de los 8 partidos que disputó (los 7 que ganó).

Beltramo armó un equipo largo, con rotación y con jugadores de recambio que sostienen el ritmo infernal de los equipos de "Pirincho". Los jóvenes Suñé, Bruno y Diotto no desentonan, apoyados en un gran quinteto inicial en el que sobresale Federico Zezular con actuaciones verdaderamente descomunales.

El Rojo mostró credenciales en el inicio del torneo y mantuvo una solidez que ilusiona. Falta mucho, pero lo que mostró hasta el momento lo pone en el mote de un equipo al que nadie quiere cruzarse por su alta efectividad y por su ritmo de juego.

Lo que le queda

Jueves 17 - vs. Tucumán Básquet (L)

Martes 22 - vs. Villa San Martín (V)

Jueves 24 - vs. Sarmiento de Resistencia (V)

Domingo 27 - vs. Echagüe (L)

Miércoles 30 - vs. Montmartre de Catamarca (L)

Diciembre

Miércoles 7 - vs. Independiente de Santiago del Estero (L)

Viernes 9 - vs. Central Olímpico de Ceres (L)

Lunes 12 - vs. Colón de Santa Fe (V)

