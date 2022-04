Este domingo se jugaron los partidos correspondientes al tercer punto de la reclasificación de la Conferencia Norte de la Liga Argentina que determinaron los cruces de cuartos de final.

En ese marco, San Isidro enfrentará a Villa San Martín de Resistencia, un viejo conocido de playoffs, que venció a Libertad en Sunchales. En la fase regular de esta temporada se enfrentaron 4 veces con 3 victorias para el Rojo y una para el equipo chaqueño.

El cruce se jugará al mejor de 5 juegos. La serie comenzará este miércoles 27 y el viernes 29 de abril en San Francisco y el 2 de mayo se mudará a Resistencia.

En caso de que la definición requiera de un cuarto partido, se disputará el miércoles 4. Y si fuese necesario un quinto, será el 6 de mayo.

Así quedaron las series de la reclasificación

Ameghino vs. Estudiantes (Tucumán) [2-0]

Salta Basket vs. Rivadavia (Mza) [2-1]

Villa San Martín vs. Libertad (Sunchales) - [2-0]

Independiente (SdE) vs Deportivo Norte [2-1]

- [Resultados completos - click acá] -

Así quedaron conformados los cuartos de final

Independiente (Oliva) vs. Independiente (Santiago del Estero)

San Isidro vs. Villa San Martín

Barrio Parque vs. Salta Basket

Central Olímpico de Ceres vs. Ameghino (Villa María)