La Hidráulica de Frontera no pudo seguir sumando y perdió su primer encuentro en el torneo en Villa San José. Fue 3 a 1 ante Juventud Unida en el marco de la 4° fecha de la Zona Sur de Primera B en Liga Rafaelina.

Renzo Boscacci abrió el marcador para el rojinegro a los 9' de la primera parte, sin embargo el local lo dio vuelta con los goles de Nahuel Henzen y Francisco Infield, también en la primera etapa.

En la segunda parte, el equipo de Torres lo fue a buscar, pero de contragolpe Juventud marcó el el gol definitivo del encuentro de la mano de Infeld.

Ambos equipos terminaron con 10 hombres, se fueron expulsados Nicola Henzen en el local y Xavier López en el rojinegro.

4° fecha

Def. de Frontera 3-1 San Martín

Sp. Santa Clara 6-1 Dep. Susana

Juv. Unida 3-1 La Hidráulica

Zenón Pereyra 2-0 Atl. Esmeralda

Sp. Libertad 0-0 Dep. Josefina

Tabla

1. Sp. Santa Clara 12 pts.

2. Sp. Libertad 7 pts.

3. La Hidráulica 7 pts.

4. Zenón Pereyra 6 pts.

5. Atl. Esmeralda 6 pts.

6. San Martín 6 pts.

7. Juv. Unida 4 pts.

8. Def. de Frontera 4 pts.

9. Dep. Josefina 3 pts.

10. Dep. Susana 1 pts.

5° fecha

Atl. Esmeralda vs. Juv. Unida

La Hidráuloca vs. Sp. Santa Clara

Dep. Susana vs. Def. de Frontera

San Martín vs. Sp. Libertad

Dep. Josefina vs. Zenón Pereyra