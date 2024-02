San Isidro derrotó este miércoles a la Selección Argentina de menores en el cierre de la fase regular de la Liga Federal de Vóley. Fue por 3-0 en cancha de Villa Dora.

El equipo de Mario Castel se impuso con parciales de 25-16 / 27-25 / 26-24 y de esta manera logró clasificar en el puesto 10 de la tabla general de la fase regular.

Los octavos de final se disputarán a partir de este jueves y las chicas del Rojo enfrentarán a un rival conocido a partir de las 19.30 horas. Se trata de Salta Vóley, equipo con el cual cayeron 3-2 en el debut.

Octavos de final

Instituto (1) vs San Martín de Mendoza (16)

Normal 3 (2) vs Universitario (15)

San Martín de Porres (3) vs San Carlos (14)

La Armonía (4) vs Bahiense (13)

Unión de Santa Fe (5) vs Gimnasia y Tiro de Salta (12)

Club Bell (6) vs Ateneo (11)

Salta Vóley (7) vs San Isidro (10)

Unión San Guillermo (8) vs Echagüe (9)

Resultados y fixture de la primera fase

Sábado 3/2 | San Isidro 2-3 Salta Vóley - [25-14 / 25-22 / 25-27 / 13-25 / 14-16]

(cancha de Villa Dora)

Domingo 4/2 | San Isidro 3-0 San Carlos - [25-19 / 25-12 / 25-18]

(cancha de Banco Provincia)

Lunes 5/2 | San Isidro 3-1 San Jorge - [25-22 / 25-18 / 17-25 / 25-23]

(cancha de Banco Provincia)

Martes 6/2 | San Isidro 1-3 La Armonía - [21-25 / 23-25 / 27-25 / 23-25]

(cancha de Villa Dora)

Miércoles 7/2 | San Isidro 3-0 Selección Argentina - [25-16 / 27-25 / 26-24]

(cancha de Villa Dora)