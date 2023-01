Arranca la acción este domingo en la 46° edición del Campeonato Nacional de Baby Fútbol que en esta oportunidad tendrá nueve sedes, dos con cinco equipos y siete con cuatro.

La primera fase clasificatoria se jugará a partir de las 21 horas durante los días Domingo 8, Lunes 9 y Martes 10, todos contra todos, clasificando los 3 (tres) primeros de cada zona, más el cuarto mejor clasificado de las zonas 2 y 3 que tienen 5 equipos, lo que permitirá completar los 28 (veintiocho) equipos para la segunda fase del Campeonato.

Te puede interesar: Reglamento completo y especificaciones (click acá)

Fixture de la primera fase

Zona 1 (Devoto)

Domingo

21 hs PARTIDO RECREATIVO

21.50 hs Dep. Norte vs. Sp. Balnearia

22.40 hs PARTIDO RECREATIVO

23.20 hs CDyC El Faisán vs. SS Devoto

Lunes

21 hs PARTIDO RECREATIVO

21.50 hs SS Devoto vs. Dep. Norte

22.40 hs PARTIDO RECREATIVO

23.20 hs El Faisán vs. Sp. Balnearia

Martes

21 hs PARTIDO RECREATIVO

21.50 hs Sp. Balnearia vs. SS Devoto

22.40 hs PARTIDO RECREATIVO

23.20 hs El Faisán vs. Dep. Norte

Zona 2 (Estrella del Sur)

Domingo

21 hs 20-21 vs. Sp. Santa Clara

21.50 hs PARTIDO RECREATIVO

22.40 hs Dep. Sebastián vs. Flecha del Plata

23.20 hs 20-21 vs. Estrella del Sur

Lunes

21 hs Sp. Santa Clara vs. Dep. Sebastián

21.50 hs PARTIDO RECREATIVO

22.40 hs 20-21 vs. Flecha del Plata

23.20 hs Estrella del Sur vs. Sp. Santa Clara

Martes

21 hs Estrella del Sur vs. Flecha del Plata

21.50 hs 20-21 vs. Dep. Sebastián

22.40 hs Flecha del Plata vs. Sp. Santa Clara

23.20 hs Estrella del Sur vs. Dep. Sebastián

Zona 3 (Dep. Oeste)

Domingo

21 hs Amigos de Ituzaingo vs. Antártida Arg.

21.50 hs PARTIDO RECREATIVO

22.40 hs Tiro y Gimnasia vs. Cult. La Para

23.20 hs Amigos de Ituzaingo vs. Dep. Oeste

Lunes

21 hs Antártida Arg. vs Tiro y Gimnasia

21.50 hs PARTIDO RECREATIVO

22.40 hs Amigos de Ituzaingo vs. Cult. La Para

23.20 hs Dep. Oeste vs. Antártida Arg.

Martes

21 hs Dep. Oeste vs. Cult. La Para

21.50 hs Amigos de Ituzaingo vs. Tiro y Gimnasia

22.40 hs Cult. La Para vs. Antártida Arg.

23.20 hs Dep. Oeste vs. Tiro y Gimnasia

Zona 4 (Freyre)

Domingo

21 hs PARTIDO RECREATIVO

21.50 hs 2 de Abril vs. 9 de Julio (Freyre)

22.40 hs PARTIDO RECREATIVO

23.20 hs DMD Freyre vs. Colón (Colonia Caroya)

Lunes

21 hs PARTIDO RECREATIVO

21.50 hs Colón (CC) vs. 2 de Abril

22.40 hs PARTIDO RECREATIVO

23.20 hs DMD Freyre vs.9 de Julio (Freyre)

Martes

21 hs PARTIDO RECREATIVO

21.50 hs 9 de Julio (Freyre) vs. Colón (CC)

22.40 hs PARTIDO RECREATIVO

23.20 hs DMD Freyre vs. 2 de Abril

Zona 5 (General Savio)

Domingo

21 hs PARTIDO RECREATIVO

21.50 hs Los Andes vs. Los Albos

22.40 hs PARTIDO RECREATIVO

23.20 hs Gral. Savio vs. Molino de Coltauco (Chile)

Lunes

21 hs PARTIDO RECREATIVO

21.50 hs M. Coltauco vs. Los Andes

22.40 hs PARTIDO RECREATIVO

23.20 hs Gral. Savio vs. Los Albos

Martes

21 hs PARTIDO RECREATIVO

21.50 hs Los Albos vs. M. Coltauco

22.40 hs PARTIDO RECREATIVO

23.20 hs Gral. Savio vs. Los Andes

Zona 6 (CD River)

Domingo

21 hs PARTIDO RECREATIVO

21.50 hs Barrio Cabrera vs. Granaderos (Castelar)

22.40 hs PARTIDO RECREATIVO

23.20 hs CD River vs. Colón (Santa Fe)

Lunes

21 hs PARTIDO RECREATIVO

21.50 hs Colón (SF) vs. Barrio Cabrera

22.40 hs PARTIDO RECREATIVO

23.20 hs CD River vs. Granaderos (C)

Martes

21 hs PARTIDO RECREATIVO

21.50 hs Granaderos (C) vs. Colón (SF)

22.40 hs PARTIDO RECREATIVO

23.20 hs CD River vs. Barrio Cabrera

Zona 7 (Belgrano)

Domingo

21 hs PARTIDO RECREATIVO

21.50 hs Dep. Josefina vs. Sp. La Playosa

22.40 hs PARTIDO RECREATIVO

23.20 hs Belgrano vs. 20 de Junio-21 de Septiembre

Lunes

21 hs PARTIDO RECREATIVO

21.50 hs 20 de Junio-21 de Septiembre vs. Dep. Josefina

22.40 hs PARTIDO RECREATIVO

23.20 hs Belgrano vs. Sp. La Playosa

Martes

21 hs PARTIDO RECREATIVO

21.50 hs Sp. La Playosa vs. 20 de Junio-21 de Septiembre

22.40 hs PARTIDO RECREATIVO

23.20 hs Belgrano vs. Dep. Josefina

Zona 8 (Tarzanito)

Domingo

21 hs PARTIDO RECREATIVO

21.50 hs Dep. El Trébol (El Tío) vs Granaderos (Las Varas)

22.40 hs PARTIDO RECREATIVO

23.20 hs Tarzanito vs. LN Alem

Lunes

21 hs PARTIDO RECREATIVO

21.50 hs LN Alem vs. Dep. El Trébol (El Tío)

22.40 hs PARTIDO RECREATIVO

23.20 hs Tarzanito vs. Granaderos (LV)

Martes

21 hs PARTIDO RECREATIVO

21.50 hs Granaderos (LV) vs. LN Alem

22.40 hs PARTIDO RECREATIVO

23.20 hs Tarzanito vs. Dep. El Trébol (El Tío)

Zona 9 (Infantil Xeneize)

Domingo

21 hs PARTIDO RECREATIVO

21.50 hs Barrio Jardín vs. El Niño Feliz (La Tordilla)

22.40 hs PARTIDO RECREATIVO

23.20 hs Inf. Xeneize vs. Def. de Frontera

Lunes

21 hs PARTIDO RECREATIVO

21.50 hs Def. de Frontera vs. Barrio Jardín

22.40 hs PARTIDO RECREATIVO

23.20 hs Inf. Xeneize vs. El Niño Feliz

Martes

21 hs PARTIDO RECREATIVO

21.50 hs El Niño Feliz vs. Def. de Frontera

22.40 hs PARTIDO RECREATIVO

23.20 hs Inf. Xeneize vs. Barrio Jardín