El Campeonato Nacional de Baby Fútbol tiene a varios equipos que ya son tradicionales en la competencia como lo son Leandro N. Alem, con Fabián Ramírez a la cabeza, y 20 de Junio-21 de Septiembre (club fundando por ex integrantes de 20-21 FC), con el entrenador Mario Orlando como responsable del equipo.

Ambos dialogaron con El Periódico donde contaron su experiencia y sensaciones de volver a participar del tradicional torneo de fútbol infantil.

"Este año nos tuvimos que adaptar a las nuevas leyes, pero hemos traído un equipo competitivo acorde a lo que es la envergadura de este campeonato, después en el fútbol nada está dicho, pero los chicos están acorde a la magnitud de este Nacional", expresó Ramírez.

El DT de Alem hace 23 años que viene a San Francisco. "Tuve la suerte de traer a mis dos hijos y hace poco tuve la suerte de traer a mi nieto. Para mí es mi segunda casa San Francisco, acá tengo grandes amigos, más que amigo mi hermano Daniel Aimar y cuando termina el Nacional empiezo a contar los días para que venga el otro. Tanto yo como mis compañeros y la gente que viene de Buenos Aires nos sentimos muy bien por el trato que le dan a los chicos y que nos dan a nosotros", comentó.

Por su parte, Orlando señaló: "Es algo distinto por las nueva reglas, pero nos adaptamos, tratamos de cumplir y representar a la institución de la misma manera, tratando de ser respetuosos del Nacional, con o sin chicos de AFA en realidad la idea es venir a participar, seguir compitiendo y hacer amistad".

Con respecto a las nuevas reglamentaciones, Orlando explicó que ellos sí tuvieron que rearmar el equipo. "Más que nunca este año, nosotros muchos nenes de AFA habitualmente no traemos, pero este año sí porque había nenes que estuvieron entre tres y cuatro años con nosotros. No los pudimos traer y varios clubes están en esa situación donde tuvimos que dejar en casa a nenes que sí son del baby, en realidad no trajimos a nuestros nenes del baby en particular, armamos un equipo para venir a jugar", señaló.

Y añadió: "Una vez que estás acá ya es un logro, ya es un premio, disfrutamos mucho de la ciudad, de la calidez de la gente, la verdad que la pasamos muy bien".