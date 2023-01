Se transita la recta final de cara al inicio de la 46ª edición del Campeonato Nacional de Baby Fútbol para la categoría 2010. En la previa al torneo, en La Mañana de El Periódico FM 97.1, entrevistamos a Omar González, presidente de la Liga Baby Fútbol.

En esta oportunidad, la inaguración del certamen se llevará a cabo en la Plaza Cívica con la participación de la Banda Municipal en un evento distinto a las ediciones anteriores. "Era la idea, es una idea diferente, es para que la ciudad se conecte con la inauguración del Baby porque hacerlo en una cancha va solo la gente interesada en el Baby, esta vez nos pareció mejor hacerlo en la Plaza Cívica en pleno centro y en un horario donde después la gente pueda racorrer el centro, las pizzerías, los comedores, darle vida al sábado a la noche", explicó González.

"El sabado a la mañana llegan las delegaciones y los recibimos en la Rural, otra cosa novedosa porque siempre se hizo en la Liga, es una cuestión de comodidad, los chicos viajan a la noche, llegan cansados y para no molestar a los vecinos también, gentilmente la Rural nos deja utilizar el lugar", agregó.

Nuevas reglas y realidad económica

Por otro lado, la Liga dispuso de dos nuevas medidas para este campeonato que busca evitar los seleccionados y apunta no sólo a achicar la brecha entre equipos locales y foráneos, si no también lograr que los equipos vengan a jugar el torneo con sus propios jugadores.

Además, la situación económica no es de la mejor en todo el país y eso hace que muchos equipos no puedan viajar a San Francisco para partipar del torneo. "Hay dos cuestiones, la reglamentacion que hicimos especialmente para la gente de Buenso Aires que utiliza ese sistema y lo otro es la realidad económica para poder viajar. Se les hace muy costoso el viaje y si no tienen ayuda de un municipio es imposible, la gente de San Juan estuvo hasta ultimo momento y no pudo venir, había un equipo de Traslasierra que iba a usar este campeonato como un viaje de egresados de los chicos de primaria, de un pueblo humilde, pero los agarró el incendio forestal y quedaron complicados, muy amargados porque no pudieron venir. Después la gente de Tucumán, Entre Ríos que vienen siempre no han podido venir por los costos, hay dos equipos tradicioneles como Alem y Flecha del Plata que se han juntado en un colectivo para venir", comentó González.

Al respecto, también señaló que fueron pocos los equipos que se bajaron por las nuevas medidas. "Fueron dos o tres nomas, los tradicionales están, se bajó Lomas de San Martín, Churruca, que desistieron desde el primer momento, aunque el grueso viene. Yo vi comentarios que se baja el nivel, pero no, no se hace para que un equipo de acá lo gane, esto es futbol, es competencia y nadie tiene garantizado llegar a la final y ganarla. Fijate que viene Colón de Santa Fe, Talleres no vino por una restructuración que tuvo en inferiores si no podían venir, de la zona me llama la atención porque están de vacaciones si no también vendrían, tuvimos la aceptación que otros clubes vinieron y esa medida fue un incentivo", indicó.

Y agregó: "Creo que ha sido un puntapie inicial, es el costo que hay que pagar, pero si seguimos en esta línea el año que viene vamos a tener un montón de clubes con chicos genuinos. Es como toda medida, al principio es incómoda, molesta, pero era necesario y había que tomarla".

"Generalmente en los clubes de Baby el chico llega a los 4 años y se va cuando termina, puede terminar en el mismo club o en otro y vos no haces un seleccionado para jugar el Nacional, entonces no podemos invitar a un club de una localidad cercana y que venga con 7 u 9 jugadores buenos y nuevos, no es leal a lo que pregonamos internamente. Si no que arranquen los chicos a los 4 años en el club y despuès armamos un seleccionado para jugar el Nacional, ese no es el espíritu del baby, no pdemos permitirlo y la brecha era cada vez más grande, uno ha pasado por varias etapas en el Baby y la brecha es cada vez mas grande. No queremos nivelar para abajo, queremos hacer una compeencia igual para todos, despues lo puede ganar cualquiera", expresó González.