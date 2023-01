Nacional de Baby Fútbol: Tarzanito celebra su designación y Oeste inaugura un nuevo mural

Se viene una nueva edición del Campeonato Nacional de Baby Fútbol y los clubes que serán sede de la competencia ya se alistan para vivir una semana de fútbol y nuevas amistades. Los colaboradores, padres, madres y vecinos ponen todo su empeño en los detalles, a pocas horas del inicio del toneo.

En el caso de Tarzanito este año será muy especial. El club ubicado en barrio Bouchard será por primera vez la sede de los octavos y cuartos de final, además de recibir la primera y segunda fase del torneo.

"Estamos preparandonos, lleva mucho tiempo y mucho desgaste, pero lo hacemos con mucha alegría porque todos los años para nosotros es un desafío tener el Nacional en nuestra cancha. Este año tuvimos la suerte de ser sede de Octavos y es la primera vez, así para nosotros es un orgullo, para nosotros nos da prestigio porque va a venir gente de todos lados que nunca había tenido la posibiliad de visitar nuestro club, esa es una alegría enorme. Las pocas mejoras que le pudimos hacer a la cancha, para nosotros es un montón, ponemos mucho empeño y sacrificio, es a pulmón porque el club vive de la cuota. Como presidenta me siento orgullosa de tener los Octavos", comentó Carolina Müller, presidenta del club.

"Hicimos mejoras de pintura y trabajamos en el predio, estamos por cerrar todo y terminar de cortar el césped, la maleza. Mejoramos el asador, fueron varias inversiones de a poco, pero con un gran esfuerzo. Más que lo económico, es esfuerzo lo que pusimos porque la mano de obra la ponemos los papas. Yo vengo a la mañana, a la tarde, me voy a las 9 de la noche, es mucho", dijo Müller.

Una semana para hacer amistades

Tarzanito espera a los chicos de Leandro N. Alem, pero también a la delegación de padres y madres que vienen a acompañarlos y a compartir también una semana de amistad con los sanfrancisqueños.

"Lo lindo del Nacional es conocer gente nueva y hacer amistades, una que es presidenta lo vive a mil, pero me encanta esa semana porque uno comparte mucho con gente nueva. En el último Nacional terminamos agotados, pero estuvo buenísimo, compartimos mucho con la gente de Amigos de Ituzaingo, los papás vinieron a comer con nosotros todas las noches, nos quedamos hasta tarde charlando y compartiendo música, baile. La alegría y la satisfacción que tenemos es que les brindamos todo lo que pudimos y se llevaron lo mejor del club, la gente y poder compartir una comida, una charla, un mate..", contó Müller.

Por otro lado, los chicos también se entusiasman y en las últimas semanas no faltó nadie. "Los chicos pararon solo la semana de las fiestas, pero siguieron entrenando siempre después de que terminó el torneo. Gracias a Dios han venido todos los chicos a entrenar, lo encaran de otra manera, se vive de otra manera, es una experiencia distinta para ellos y yo los veo muy entusiasmados porque de cada zona clasifican 3 y hay posibilidades de aspirar a un lugar", comentó.

Deportivo Oeste tiene nuevo mural

Otro club que se prepara con novedades es Deportivo Oeste, que cuenta con un nuevo mural en el sector de vestuarios que le cambió la fachada al club. Se trata de una obra realizada por Mateo Silvestrini en el marco del programa municipal Las Paredes Hablan.

"Hablamos con el municipio, Mateo Silvestrini se ofreció a hacerlo y realmente estamos muy agradecidos porque es una obra muy buena, es arte, fue pintado con aerosol, yo creía que estaba loco -risas-. Estuvieron trabajando desde las 7 de la mañana a las 7 de la tarde, quedó muy lindo y nosotros estamos muy agradecidos", explicó Ricardo Sangoy, presidente del club.

Y agregó: "Sólo falta un logo, pero el trabajo está terminado. Los chicos están encantados, la gente que pasa y lo ve nos dicen que está muy lindo. Esta iniciativa estuvo muy buena, uno se encuentra con estos murales en toda la ciudad y ninguno se queda atrás"

"Estamos todas las tardes en el club, siempre hay gente porque siempre hay algo para hacer, aunque el club se encuentra en perfectas condiciones para recibir el Nacional, son retoques los que se están haciendo, pero está todo en marcha", dijo Sangoy.

Sangoy es un hombre de muchos años en el Baby Fútbol y asegura que este será su último Nacional como miembro de Comisión. "Este será el numero 37, en febrero cumplo 38 años en el Baby, he prometido en mi casa que en próxima Asamblea dejaré como Comisión Directiva, pero ya me anoté por si el club necesita algo,sin ocupar cargo alguno, más allá de poder ser delegado que es lo que siempre me gustó, sé de reglamento y el corazón tira. Si vos estás no es cuestion de figurar, tenes que estar", contó.

Consultado las nuevas reglamentaciones para este Nacional, Sangoy explicó que "son buenas, veremos si se puede cumplir, es una lástima que haya clubes como Iturraspe que renunciaron a venir. Cuando a nosotros nos invitan de un torneo en Brinkmann o Las Varillas no salimos a buscar jugadores para ir y los otros clubes del Baby creo que es igual, porque es un premio para nuestros chicos y el Nacional es también un premio para sus jugadores, me parece, pero cada uno tiene su forma de ver las cosas y de pensar".

Por otro lado, el histórico directivo del club recordó algún mal momento que tuvo que pasar por estas cuestiones. "Me tocó en el Nacional de la categoría 97, que eso me trajo consecuencias de salud cuando denunciaron que Alem traía jugadoes que no eran de su club, que eran más grandes y fue un momento dificil, agotador, pero despues se corroboró todo y hablamos a Buenos Aires, realmente estaba todo bien", indicó.