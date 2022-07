El próximo fin de semana se disputa la sexta fecha del Certamen Argentino de Motociclismo en el circuito de Tiro y Gimnasia. Después de 10 años esta competencia, una de las más importantes del interior del país, volverá a San Francisco y hay una gran expectativa.

En ese marco, Nelqui Ruffino dialogó con El Periódico donde contó sobre sus expectativas y objetivos para la competencia. "Estoy muy contento, no venimos haciendo un buen año, pero venimos prendiendo mucho y vamos de menos a más. Yo me siento bien, cómodo y vamos a ir a buscar buenos resultados", explicó.

"Me hablaron muchos amigos, San Francisco es donde me crie y gracias a toda esa gente hoy soy lo que soy, estoy muy contento de poder participar en esta fecha, teniendo tu gente al lado tiene otro sabor, así que estoy muy contento", agregó el piloto.

Ruffino se había coronado campeón de la categoría 110cc Mayores en 2019, categoría en la cual continuó participando en esta temporada pero tuvo que dejarla por los grandes gastos que eso implicaba. "Dejamos en 110 porque no podíamos llegar al presupuesto, decidí enfocarme solamente en la 125 que es el objetivo que tengo hoy, después de lograr lo que queríamos en 110 queríamos más, pero el presupuesto no acompañaba así que me concentré en la 125 que es una moto muy completa, no es fácil, pero de a poco vamos yendo y aprendiendo bastante. Estamos muy metidos y lógico que si aparece otra moto de 15cc Internacional o 450 estamos predispuestos a seguir aprendiendo y a participar", indicó.

La diferencia, de 110 a 125. "Ya de por sí se bajan cambios, reniego mucho con la largada, en las ultimas dos fechas pude largar bien y pude entrar en la final sin ir al repechaje, me venía costando la largada, pero lo practicamos. Después hay un nivel muy bueno de pilotos, hay unos 10 pilotos que van muy rápido, pero seguimos trabajando y sumando experiencias rodeado de gente que tiene las mismas ganas que yo vamos tras el objetivo", dijo Ruffino.

La competencia del fin de semana contará con más de 200 pilotos y se esperan más de 3 mil personas en el circuito de Tiro y Gimnasia. Para Nelqui no será una presión, será un aliciente. "Para mí es mejor, me voy a sentir más acompañado, todo resultado bueno que obtengamos va a ser dedicado a ellos que van a hacer el aguante y se van a tomar el tiempo, es lo que mas quiero. Me siento muy feliz, ojalá pudiera acercarse toda la gente, pero ya que se haga en San Francisco lo vamos a disfrutar mas de lo normal", expresó.

El objetivo. "Entrar a la final directo y tratar de terminar entre los cinco primeros. El otro día en Forres estuvimos cerca, veníamos séptimos, pero una falla de electricidad me dejó a mitad carrera, pero eso marca que vamos por el camino correcto, que ya podemos estar entre los siete primeros que es lo que queremos", señaló Ruffino.

El piloto de Frontera trabaja desde 2021 con Pereyra Competición de Rosario, además señaló que cuenta "siempre con el apoyo de la familia, de mi novia y de toda la gente de la ciudad que siempre aporta como sponsor para estar presente. Esperamos que sea un buen fin de semana, que salga todo lo mejor posible y compartirlo con la gente que acompaña".