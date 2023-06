Luciano Ribodino terminó tercero en la segunda fecha del Superbike Argentino, disputada este domingo en el circuito de San Nicolás. El piloto sanfrancisqueño largó en la primera fila, tras conseguir la pole el sábado y continúa liderando el campeonato.

El ganador fue Sebastián Salom (Honda), quién tuvo una gran largada superando a Ribodino ya en el inicio de la competencia. “Lucho” recuperó la punta apenas por un momento, pero no pudo con el piloto chaqueño que giró más rápido. También batalló con Marco Solorza -que terminó segundo-, pero no le alcanzó para llegar más cerca del puntero en el cierre de la final.

“Buscábamos la victoria, pero estoy conforme porque dimos el 100% y estuvimos peleando hasta el final. Íbamos todos muy parejos, empezamos a patinar un poco sobre el final que nos frena un poquito para estar más cerca y pelear las últimas vueltas, pero di todo, di el 100%, salió una linda carrera; nos vamos punteros del campeonato, que también lo iba pensando mientras iba arriba de la moto, era el objetivo también sumar”, comentó Ribodino tras la carrera.

La bronca de Cassina: "Me cerró la moto y no pude hacer nada"

En la Junior Cup, Cassina largó tercero y venía luchando en el pelotón de punta de la carrera, pero apenas superada la primera vuelta se tocó con Sebastián Bentos de Freytas y sufrió una dura caída que lo dejo fuera de la competencia. Más allá del mal trago, el piloto sanfrancisqueño no sufrió heridas de consideración.

"Lo estaba pasando y se ve que no me vio, me cerró la moto y no pude hacer nada. Ya lo estaba pasando, y bueno.. es lo que hay, no importa, no pasa nada", lamentó con bronca el piloto sanfrancisqueño, en diálogo con Carburando.

Esta competencia se definió sobre la bandera a cuadros y la victoria fue para Benjamín Peralta, escoltado por Milone a una diferencia de tan sólo 11 centésimas y tercero finalizó Lemos Becerro. Mientras que completaron los mejores cinco del clasificador Edgardo Dames y Santiago Gossa.