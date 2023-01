El argentino Kevin Benavides redujo su desventaja en la clasificación general de motos y su compatriota Manuel Andújar sumó la segunda victoria consecutiva en quads, disputada este domingo la octava etapa del Rally Dakar de 823 kilómetros (346 cronometrados) entre Al Duwadimi y Riyadh, capital de Arabia Saudita.

Benavides, campeón 2021 en su categoría, fue noveno en el parcial del día pero se favoreció por la peor actuación del líder, el estadounidense Skyler Howes y el ex escolta australiano Toby Prince, quienes llegaron 17mo. y 15to. respectivamente con retrasos de 15 minutos.

El tramo que reanudó la competencia para motos y cuatriciclos, después de la cancelación de la etapa 7 por factores climáticos y cansancio en los corredores, se la adjudicó Ross Branch (Hero Motorsport), piloto de Botswana, seguido por el australiano Daniel Sander (Red Bull GasGas) a 3:33 y el estadounidense Mason Klein (Bas World KTM) a 3:33.

Benavides (Red Bull KTM) registró una diferencia de 9:18 en relación al ganador pero su tiempo le bastó para superar en la general a su compañero de equipo Price y quedar en el segundo puesto, a sólo 1:13 de Howes (Husqvarna Factory Racing) junto con Klein.

De esta manera, el argentino logró cerrar la primera mitad de la carrera más extrema del mundo motor con una distancia reducida que le permitirá encarar con expectativas la búsqueda de su segundo título en el Dakar.

Entre el cuarto y octavo puesto de la tabla acumulada se ubican otros aspirantes a la corona a menos de 10 minutos de diferencia: Price, el chileno Pablo Quintanilla (Monster Energy Honda), el francés Adrien Van Beveren (Monster Energy Honda), Sanders y el español Joan Barreda Bort (Monster Energy JB).

Los argentinos Luciano Benavides (Husqvarna) y Franco Caimi (Hero) se ubican undécimo a 25:32 y decimoquinto a 1:16:29, respectivamente.

Cuatriciclos

En quads, Andújar repitió la victoria del viernes con 2:05 de ventaja sobre el defensor del título y cómodo líder de la general, el francés Alexandre Giroud, quien goza un handicap de 1 hora y 41 minutos.

El brasileño Marcelo Mederos completó el podio de la etapa (+11:55); el cordobés Pablo Copetti, de licencia estadounidense, finalizó sexto (+20:34) y el argentino Francisco Moreno Flores, octavo (+42:11).

Andújar, uno de los cuatro argentinos campeones de la categoría (2021), se repuso de un vuelco con su Yamaha Raptor 700 y pudo firmar la segunda victoria consecutiva, cuarta de su historial en el rally.

Autos

El francés Sebastian Loeb (Bahrain Raid Xtreme) se quedó con la octava etapa en la división autos, después de una dura disputa con el español Carlos Sainz (Team Audi Sport), quien se reenganchó en la carrera luego del accidente del viernes que lo dejó sin posibilidades de pelar por el campeonato.

Sainz hizo el mejor tiempo de la crono pero una recarga de 5 minutos por exceso de velocidad lo relegó al tercer lugar (+3:31) detrás del francés y el qatarí Nasser Al-Attiyah (Toyota Gazoo Racing).

"En la etapa de hoy no hubo mayores problemas. Menos mal que no había polvo porque desde atrás hubiese sido difícil. El balance de la primera semana es complicado. Un poco decepcionado con cómo han ido las cosas para todo el equipo Audi, con los problemas que tuvimos Stéphane (Peterhansel), Mattias (Ekstrom) y yo. Lo único que podemos hacer es seguir hacia adelante", se consoló el español en diálogo con la organización tras completar el parcial de este domingo.

Al-Attiyah parece encaminado a renovar la corona con una diferencia favorable de 1:03:46 sobre su escolta en la acumulada, el sudafricano Henk Lategan, compañero de escudería.

Juan Cruz Yacopini (Overdrive Racing) es el argentino mejor posicionado en el décimo escalón de la clasificación, lejos de la pelea por la punta. Su comprovinciano mendocino Sebastian Halpern (X-Raid Mini JCW) se ubica decimocuarto.

El cordobés Jeremías González Ferioli (South Racing Can Am) fue el ganador de la etapa en la divisional SSV, en la que se ubica quinto a 42:53 del puntero lituano Rokas Baciuskas (Red Bull Can Am).

El 45º Dakar cumplirá este lunes su jornada de receso y retomará la actividad el martes con el tramo Riyadh-Haradh, de 686 kilómetros (358, especial).

Fuente: Télam