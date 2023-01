San Isidro retoma los entrenamientos de cara a la reanudación de Liga Argentina

El plantel de San Isidro vuelve este lunes a los entrenamientos, tras el receso de media temporada de la Liga Argentina de Básquet. El equipo de Daniel Beltramo se prepara para afrontar la etapa decisiva de la competencia que lo tiene como uno de los grandes animadores.

El Rojo tendrá un enero movido. Trabajará esta semana pensando en el puntero Barrio Parque de Córdoba, equipo al cual enfrentará el próximo domingo en el "Severo Robledo".

Además, según informó Diariosports, el club ya acordó la llegada del norteamericano Chris Hooper a quien esperan para que se sume al plantel a mediados de enero.

Lo que viene en enero

Domingo 8 || 21 hs San Isidro vs. Barrio Parque

Jueves 12 || 20 hs Tucumán Básquet vs. San Isidro

Sábado 14 || 21 hs Salta Basket vs. San Isidro

Lunes 16 || 21.30 hs Montmartre (Catamarca) vs. San Isidro

Viernes 20 || 21 hs San Isidro vs. Rivadavia (Mendoza)

Lunes 23 || 21.30 hs Deportivo Norte vs. San Isidro

Domingo 29 || 21 hs Echagüe vs. San Isidro

Así está la tabla