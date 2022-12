José Alfredo Riera presentará su libro "Ser Entrenador" en San Francisco

El entrenador de básquetbol sanfrancisqueño José Alfredo Riera realizará el lanzamiento de su libro "Ser Entrenador" en la Tecnoteca San Francisco este viernes desde las 19 horas.

Tras más de dos décadas en Chile y 45 años de trayectoria, el DT plasmó en un libro su experiencia en la cancha, fuera de ella, las técnicas, sistemas de entrenamientos, gestión deportiva y vivencias que lo marcaron desde su arribo a Valparaíso a finales de 1999.

Nacido en San Francisco, arribó al vecino país para dirigir una selección juvenil que participó en el Internacional de San Felipe a finales de los 90, donde lograron el título y decidió encarar su vida en esas tierras. Con las selecciones de Valparaíso logró varios títulos nacionales y la 1ª Copa Pancho el 2002. Luego obtendría títulos con Sportiva Italiana, con la PUCV y sus últimos años en el CD Arabe. “En todos los clubes donde trabajé siempre fue por un proyecto detrás y me mantuve por varios años” indicó.

Riera fue jugador de Sportivo Belgrano en las épocas doradas del básquet de la Verde, también jugó en El Tala y representó a San Francisco en varios seleccionados. Fue entrenador juvenil del seleccionado de Córdoba, de San Isidro, Sportivo Belgrano, SS Devoto, El Tala en Liga Nacional y de la Asociación San Francisco.

El entrenador se refirió al sentimiento por la publicación de su libro. “Será un día muy especial para mí, por estar en mi ciudad, donde me formé y humildemente quiero intentar ser un aporte para las nuevas generaciones de cómo se puede trabajar, organizar y plasmar 45 años en el básquetbol, en las distintas instituciones en las que me he desempeñado y en los distintos niveles de competencia, ya sea escolar, federado, internacional, universitario y ligas”.

El evento cuenta con el auspicio de la Municipalidad de San Francisco, el Centro Regional de Educación Superior, la Asociación de Básquetbol de San Francisco y el Círculo de Periodistas Deportivos de nuestra ciudad.