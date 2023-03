Qué necesita San Isidro para clasificar primero o segundo

Tras la victoria de este martes, San Isidro se aseguró al menos el tercer escalón de la Conferencia Norte de la Liga Argentina de Básquet. Esto le permite saltear la reclasificación, llegar con más descanso a los cuartos de final donde tendrá ventaja de localía.

Sin embargo, el Rojo fue desplazado en la lucha por el primer y segundo puesto tras la dura derrota sufrida con Ameghino la semana pasada. Esto hizo que ya no dependa de sí mismo para poder quedarse con el Nº1 o el Nº2.

Qué necesita para poder escalar

A falta de muy pocos partidos para el cierre de la fase regular San Isidro debe ganar los dos partidos que le quedan , pero también debe esperar que Barrio Parque (líder) y Ameghino (escolta) dejen puntos en el camino.

Para ser primero debe esperar que tanto Parque como los villamarienses pierdan dos de los pocos partidos que les quedan para el cierre de la fase regular. Para ser segundo, le alcanza con que uno de los dos pierda dos partidos. Todo esto si el Rojo gana los dos compromisos.

El detalle de esta definición es que los tres equipos (Barrio Parque, Ameghino y San Isidro) afrontarán el cierre de la fase regular jugando en condición de local.

Así están las principales posiciones

(Nota: los cuatro equipos se aseguraron un lugar en playoffs)

Lo que les queda

Barrio Parque

Domingo 19 | vs. Independiente (Stgo. del Estero) - [LOCAL]

Miércoles 22 | vs. GEPU (San Luis) - [LOCAL]

Viernes 31 | vs. Sarmiento (Resistencia) - [LOCAL]

Ameghino (Villa María)

Jueves 17 | vs. Independiente (Stgo. del Estero) - [LOCAL]

Lunes 20 | vs. GEPU (San Luis) - [LOCAL]

Viernes 24 | vs. Jachal (San Juan) - [LOCAL]

Miércoles 29 | vs. Villa San Martín - [LOCAL]

San Isidro

Jueves 17 | vs. Jachal (San Juan) - [LOCAL]

Miércoles 29 | vs. Sarmiento (Resistencia) - [LOCAL]