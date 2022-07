La fiscal que investiga los incidentes ocurridos en la sede del club Independiente tras la Asamblea de Socios pidió que 48 hinchas continúen detenidos y dispuso la libertad de una embarazada, informaron fuentes judiciales.

Tras las indagatorias, la fiscal Mariela Montero de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4 de Avellaneda solicitó al juez de Garantías la conversión de la aprehensión en detención de 48 hombres por el delito de "resistencia a la autoridad". Además, a dos de ellos le sumó el delito de "daño", mientras que una mujer quedó en libertad por estar embarazada. Según las fuentes, a todos ellos se le aplicará el derecho de admisión a futuros partidos del "Rojo", mientras que el magistrado interviniente decidirá en las próximas horas la situación procesal de cada uno.



La violencia sobre los alrededores de la sede de Avenida Mitre 470 ocurrió este viernes y se extendió por más de una hora en la que hubo 20 policías heridos y, además, provocó la rotura de al menos tres patrulleros y numeroso mobiliario público. También resultaron agredidos un periodista del canal C5N y un camarógrafo de la señal Todo Noticias (TN) que cubrían los incidentes desatados durante la Asamblea, en la que la Comisión Directiva encabezada por el presidente Hugo Moyano aprobó el presupuesto del próximo ejercicio (2022-23), sin tratar el tema de las elecciones postergadas desde diciembre del año pasado.







MOYANO ASEGURÓ QUE SU CD ESTA "HACIENDO LO QUE CORRESPONDE"

El presidente de Independiente aseguró este viernes en la asamblea que se realizó en la sede del club de avenida Mitre en la ciudad de Avellaneda, en cuyos alrededores se produjeron serios incidentes, que la Comisión Directiva que encabeza “está haciendo lo que corresponde”.



En la accidentada asamblea realizada en el gimnasio Radrizzani de la sede de Mitre 470, Moyano contestó a las criticas de la multitud de hinchas que esperaban afuera.



“No tenemos la culpa de que el coronavirus haya producido lo que estamos viviendo. Estamos haciendo lo que corresponde. La mejor forma de aportar es discutir los temas. Cuando estaba la malaria no estaban esas personas gritando afuera", dijo según reproduce TyC Sports.



Luego de que los dirigentes de listas opositoras exigieran durante la asamblea el llamado urgente a elecciones, Moyano respondió: "Nadie duda del momento que estamos pasando. Pero el otro día escuché que era el peor momento de la historia del club y eso fue cuando estábamos en la B. Es fácil hacerse los valientes con 200 personas afuera”.



Moyano estuvo acompañado por el secretario general del club, Héctor Maldonado; el tesorero, Atilio Bouza; y el revisor de cuentas Daniel González. En la asamblea, el oficialismo aprobó el presupuesto.



Mientras se producían los incidentes en las calles aledañas, Moyano abandonó la asamblea a bordo de vehículos que estaban dentro del gimnasio Bottaro.

INDEPENDIENTE PODRÍA JUGAR EN CAMPO NEUTRAL Y SIN PÚBLICO HASTA QUE SE CONVOQUE A ELECCIONES

Las autoridades de Seguridad de la provincia de Buenos Aires evalúan que el equipo de Avellaneda juegue sus próximos partidos como local fuera de Avellaneda y sin público hasta que se produzca la convocatoria a elecciones, tras los graves incidentes provocados el viernes durante una Asamblea de Socios en la sede del club.



El titular de la Agencia de Prevención contra la Violencia en el Deporte (Aprevide), Eduardo Aparicio, le aseguró esta mañana a Télam que el ministro del área, Sergio Berni, "está más firme que nunca" en esa decisión, también convalidada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).



La modalidad, en cancha neutral y sin hinchas, comenzará en el encuentro ante Atlético Tucumán, que debía disputarse esta tarde en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini y fue suspendido por los disturbios en las inmediaciones de la sede.





"Hasta que no tengamos una fecha para la elecciones, creo no que se van a poder jugar más los partidos ahí. Hay que se coherentes y estar en lo preventivo. Si no está garantizada la seguridad, no se va a considerar jugar en Avellaneda", planteó Aparicio en diálogo con Télam.



El responsable de Aprevide adelantó el compromiso de organizar "cuanto antes" el juego suspendido con Atlético, que ya tiene su delegación en Buenos Aires.



"Estamos coordinando con AFA para ver qué estadio se puede utilizar", dijo el funcionario, quien descartó la posibilidad de hacerlo en La Plata, donde mañana se presenta Gimnasia, y abrió la posibilidad de que sea en cancha de Lanús. (Fuente: Télam)