No pudieron con el "Pirata": Sportivo Belgrano se despidió del Torneo Juvenil de AFA

Sportivo Belgrano se despidió del Torneo Regional Juvenil de AFA tras caer en cuartos de final ante Belgrano de Córdoba en condición de visitante. Los encuentros se disputaron este miércoles por la tarde en el predio "Armando Pérez" de la capital provincial.

En la categoría Sub 13 fue victoria de los locales por 2 a 1, mientras que en Sub 15 y Sub 17 también ganó Belgrano por 5 a 0 en las dos divisiones.