Con el cierre de la segunda ronda, quedaron definidos los clasificados a octavos de final del 48° Campeonato Nacional de Baby Fútbol, que se disputará hasta el 18 de enero en San Francisco.

De no haber correcciones ni sanciones disciplinarias, los equipos clasificados serían los siguientes:

Nacional de Baby Fútbol 2025 - Clasificados a octavos de final

La Banda de Rafaela C.D. River Belgrano Flecha del Plata Lanús Deportivo Oeste Camioneros “B” 20 de Junio - 21 de Septiembre Barrio Jardín Los Albos Deportivo Sebastián Deportivo Norte Los Santitos (La Rioja) Tiro y Gimnasia Atlético La Milka 2 de Abril

Fixture: Viernes 17 de enero de 2025

Cancha 1:

1- 20:00: La Banda de Rafaela vs 2 de Abril

2- 20:50: C.D River vs Tiro y Gimnasia

3- 21:40 Camioneros “B” vs 20-21.

4- 22:30 Barrios Jardín vs Los Albos

5- 23:20 Ganador del Juego 1 vs Ganador del Juego 3

5- 00:20 Ganador del Juego 2 vs Ganador del Juego 4.

Cancha 2

1- 20:00 Belgrano vs Deportivo Norte

2- 20:50 Flecha del Plata vs A. La Milka

3- 21:40 Deportivo Oeste vs Deportivo Sebastián

4- 22:30 Lanús vs Los Santitos de La Rioja

5- 23:20 Ganador del Juego 1 vs Ganador del Juego 3

6- 00:10 Ganador del Juego 2 vs Ganador del Juego 4

Cómo sigue el torneo

Ya el viernes 17 y sábado 18, desde octavos de final, el torneo se jugará en la cancha de Sportivo Belgrano, lo que dará un gran marco a la etapa final, al igual que el año pasado. La novedad este año es que tendrá dos canchas con partidos en simultáneo.