Este viernes por la noche arrancó la etapa eliminatoria del 47º Campeonato Nacional de Baby Fútbol “Juan De Nigris”, que se disputa en San Francisco y tendrá la gran final este sábado en el estadio de Sportivo Belgrano. Los cuatro semifinalistas son: Tiro y Gimnasia, Lanús, CD River y 20 Jun-21 Septiembre.

Tanto las semifinales como la final se jugarán este sábado en el estadio Juan Pablo Francia, además de la final de la Copa Estímulo.

Por el lado de los equipos locales, Tiro y Gimnasia se reafirmó como uno de los candidatos: extendió su gran racha (ganó todos su partidos) y se metió en semifinales al derrotar en octavos al D.M.D. Freyre por 1 a 0 y en cuartos a Deportivo Sebastián por igual marcador.

Entre los visitantes, el otro gran candidato que avanza a paso arrollador y también con puntaje perfecto es Lanús, que derrotó en octavos 7 a 1 a Deportivo Oeste y se metió en semis al vencer en cuartos por 5 a 1 a Sportivo La Playosa, que le había ganado antes por 2 a 0 a Flecha del Plata, otro de los que se anotaba en la pelea por el título.

En la sede de Barrio Cabrera, los otros dos semifinalistas fueron River y 20 de Junio-21 de Septiembre. El conjunto de San Francisco demostró que también dará pelea para llegar a la final y dejó en el camino al fuerte Gral Savio en octavos (1 a 0) y al local Cabrera en cuartos (2 a 0).

Cabe recordar que este viernes la Liga informó que el Club Atlético Miramar fue descalificado del torneo y no jugó la fase eliminatoria. Los motivos todavía no se dieron a conocer, pero lo cierto es que esta situación permitió que Deportivo Oeste (que había quedado afuera por un gol) entre en el cuadro de octavos.

Cancha de Tiro y Gimnasia

19 hs | Partido 1. Tiro y Gimnasia 1 vs. DMD Freyre 0

19.50 hs | Partido 2. Los Albos 0 vs. Dep. Sebastián 1

20.40 hs | Partido 3. Lanús 7 vs. Dep. Oeste 1

21.30 hs | Partido 4. Flecha del Plata 0 vs. Sp. La Playosa 2

Cuartos de final

Tiro y Gimnasia 1 vs. Deportivo Sebastián 0

vs. Deportivo Sebastián Lanús 5 vs. Sportivo La Playosa 1

Cancha de Barrio Cabrera

19 hs | Partido 1. Gral. Savio 0 vs. CD River 1

19.50 hs | Partido 2. Dep. Norte 1 vs. Barrio Cabrera 2

20.40 hs | Partido 3. 20 de Junio-21 de Septiembre 4 vs. 2 de Abril 0

21.30 hs | Partido 4. El Niño Feliz 3 vs. Granaderos (Castelar) 1

Cuartos de final

CD River 2 vs. Barrio Cabrera 0

vs. Barrio Cabrera 20 Junio -21 Septiembre 2 vs. El Niño Feliz 2 (Pasó 20 Jun-21 Sep por penales)

Cómo se juega

Los octavos de final y cuartos de final se disputarán en las canchas de Barrio Cabrera y Tiro y Gimnasia, mientras que la fase final comprendida por semifinales, final de Copa Estímulo y final del Nacional se realizará en el estadio “Juan Pablo Francia” de Sportivo Belgrano.