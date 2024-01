Este miércoles por la mañana se realizó el sorteo de la segunda fase del 47° Campeonato Nacional de Baby Fútbol “Juan de Nigris”, que se desarrolla hasta el próximo sábado en San Francisco. En la sede de la Liga se definieron las zonas de la segunda etapa y los cruces de la Copa Estímulo.

En esta parte del torneo juegan todos contra todos en cada zona, pero avanzan a octavos de final los mejores 16 equipos de la tabla general. La fase comenzará este miércoles y se completará el jueves.

La suerte estuvo del lado de Sportivo Belgrano. La Verde dirimió la clasificación mediante un sorteo, luego terminar la primera fase igualado en todas las variantes con Talleres de María Juana.

Copa Estímulo

En cuanto a la Copa Estímulo, se disputará en cancha de Infantil Xeneize. Este miércoles quedará definido un finalista, mientras que el otro quedará determinado el jueves

Los finalistas de la Copa Estímulo se enfrentarán el día sábado en la previa a la final del Campeonato Nacional en el estadio “Juan Pablo Francia”.

Zona 1 (Barrio Cabrera)

Miércoles

21 hs | Estrella del Sur vs. Lanús

21.50 hs | PARTIDO RECREATIVO

22.40 hs | Belgrano vs. Lanús

23.30 hs | Estrella del Sur vs. Barrio Cabrera

Jueves

21 hs | Belgrano vs. Barrio Cabrera

21.50 hs | PARTIDO RECREATIVO

22.40 hs | Estrella del Sur vs. Belgrano

23.30 hs | Barrio Cabrera vs. Lanús

Zona 2 (Tiro y Gimnasia)

Miércoles

21 hs | Sp. La Playosa vs. Sp. Belgrano

21.50 hs | PARTIDO RECREATIVO

22.40 hs | DMD Freyre vs. Sp. Belgrano

23.30 hs | Sp. La Playosa vs. Tiro y Gimnasia

Jueves

21 hs | DMD Freyre vs. Tiro y Gimnasia

21.50 hs | PARTIDO RECREATIVO

22.40 hs | Sp. La Playosa vs. DMD Freyre

23.30 hs | Tiro y Gimnasia vs. Sp. Belgrano

Zona 3 (Dep. Sebastián)

Miércoles

21 hs | El Niño Feliz vs. Barrio Jardín

21.50 hs | PARTIDO RECREATIVO

22.40 hs | Cult. La Para vs. Barrio Jardín

23.30 hs | El Niño Feliz vs. Dep. Sebastián

Jueves

21 hs | Cult. La Para vs. Dep. Sebastián

21.50 hs | PARTIDO RECREATIVO

22.40 hs | El Niño Feliz vs. Cult. La Para

23.30 hs | Dep. Sebastián vs. Barrio Jardín

Zona 4 (Dep. Norte)

Miércoles

21 hs | Gral. Savio vs. Atl. Miramar

21.50 hs | PARTIDO RECREATIVO

22.40 hs | Tarzanito vs. Atl. Miramar

23.30 hs | Gral. Savio vs. Dep. Norte

Jueves

21 hs | Tarzanito vs. Dep. Norte

21.50 hs | PARTIDO RECREATIVO

22.40 hs | Gral. Savio vs. Tarzanito

23.30 hs | Dep. Norte vs. Atl. Miramar

Zona 5 (Los Albos)

Miércoles

21 hs | Flecha del Plata vs. Liniers

21.50 hs | PARTIDO RECREATIVO

22.40 hs | Colón (Cnia Caroya) vs. Liniers

23.30 hs | Flecha del Plata vs. Los Albos

Jueves

21 hs | Colón (Cnia. Caroya) vs. Los Albos

21.50 hs | PARTIDO RECREATIVO

22.40 hs | Flecha del Plata vs. Colón (Cnia. Caroya)

23.30 hs | Los Albos vs. Liniers

Zona 6 (Los Andes)

Miércoles

21 hs | La Milka vs. Dep. Oeste

21.50 hs | PARTIDO RECREATIVO

22.40 hs | Atl. Camioneros vs. Dep. Oeste

23.30 hs | La Milka vs. 20 de Junio-21 de Septiembre

Jueves

21 hs | Camioneros vs. 20 de Junio-21 de Septiembre

21.50 hs | PARTIDO RECREATIVO

22.40 hs | La Milka vs. Camioneros

23.30 hs | 20 de Junio-21 de Septiembre vs. Dep. Oeste

Zona 7 (2 de Abril)

Miércoles

21 hs | CD River vs. L.N. Alem

21.50 hs | PARTIDO RECREATIVO

22.40 hs | Granaderos (Castelar) vs. L.N. Alem

23.30 hs | CD River vs. 2 de Abril

Jueves

21 hs | Granaderos (Castelar) vs. 2 de Abril

21.50 hs | PARTIDO RECREATIVO

22.40 hs | CD River vs. Granaderos (Castelar)

23.30 hs | 2 de Abril vs. L.N. Alem

Copa Estímulo (Infantil Xeneize)

Miércoles

A - 20 hs | SS Devoto vs. Talleres (María Juana)

B - 20.40 hs | Dep. El Trébol (El Tío) vs. Inf. Xeneize

C - 21.20 hs | Dep. Josefina (San Fco) vs. Selectivo Zenón Pereyra

D - 22.10 hs | Ganador de A vs. Ganador de B

22.50 hs | PARTIDO RECREATIVO

23.30 hs | Ganador de C vs. Ganador de D

Jueves

A - 20 hs | Los Andes vs. CDyC El Faisán (Devoto)

B - 20.40 hs | Def. de Frontera vs. Academia Alto Rendimiento (Colonia Caroya)

C - 21.20 hs | Dep. Josefina (Santa Fe) vs. Antártida Arg.

D - 22.10 hs | Ganador de A vs. Ganador de B

22.50 hs | PARTIDO RECREATIVO

23.30 hs | Ganador de C vs. Ganador de D