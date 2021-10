Mitre de Las Varillas volvió a ganar y volvió a golear en la cuarta fecha del torneo femenino que organiza Sportivo Belgrano. El equipo de Las Varillas es único puntero con cuatro victorias consecutivas.

La cuarta jornada se desarrolló este domingo en el predio "Nicolás Losano" donde Las Lobitas también ganaron y son únicas escoltas. Además, Sportivo Belgrano y Talleres las siguen de cerca.

En la próxima fecha se enfrentan Mitre y Las Lobitas, punteras y escoltas.

Resultados de la 4° fecha

- Las Lobitas 2-0 Proyecto Crecer

Goles:Milagros Melano y Jacquelyne Díaz (LL)

- Sportivo Belgrano 6-1 El Faisán

Goles: Gisela Giraldo x4, Martina Piacenza, Rocío Navarrete (SB) lara Gómez (EF)

- Talleres San Fco. 8-1 Dep. Luxardo

Goles: Yamila Zabala, Ludmila Irusta, Cintia Lovera x2, Antonella Celayes x3, Daiana Giménez (T) Camila Lina (DL)

- Defensores de Frontera 0-7 Mitre

Goles: Georgina Fornero x4, Yamile Claret, Eva Sotello, Vanesa Gonzalez (M)

- Rompe Redes 0-1 Antártida Argentina

Gol: Violeta Domínguez (AA)

Tabla de posiciones

1) Mitre (Las Varillas) 12 pts.

2) Las Lobitas 10 pts.

3) Sportivo Belgrano 9 pts.

4) Talleres San Fco. 9 pts.

5)Antártida Argentina 5 pts.

6) Defensores de Frontera 4 pts.

7) Rompe Redes 3 pts.

8) Proyecto Crecer 3 pts.

9) El Faisán 3 pts.

10) Deportivo Luxardo 0 pts.

5° fecha

Antártida Arg. vs. Talleres

Dep. Luxardo vs. El Faisán

Def. de Frontera vs. Sportivo Belgrano

Proyecto Crecer vs. Rompe Redes

Mitre (Las Varillas) vs. Las Lobitas