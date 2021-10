Bartolomé Mitre de Las Varillas sigue en lo más alto de la tabla del torneo femenino que organiza Sportivo Belgrano. Este domingo derrotó a Las Lobitas y estiró su ventaja a tres puntos sobre sus perseguidoras, en el marco de la quinta fecha del certamen que se disputa en el predio "Nicolás Losano".

Las escoltas ahora son las chicas de la Verde y de Talleres que ganaron sus compromisos.

Los resultados de la 5° fecha

- Antártida Argentina 0-1 Talleres

Gol: Ludmila Irusta (T)

- Defensores de Frontera 0-4 Sportivo Belgrano

Goles: Gisela Giraldo x2 - Martina Piacenza- Rocío Navarrete (SB)

- Deportivo Luxardo 0-0 El Faisán

- Proyecto Crecer 0-0 Rompe Redes

- Mitre 2-1 Las Lobitas

Goles: Vanesa González - Jessica Cabrera (M) Milagros Acosta (LL)

Tabla de posiciones

1) Mitre (Las Varillas) 15 pts.

2) Sportivo Belgrano 12 pts.

3) Filial Talleres 12 pts.

4) Las Lobitas 10 pts

5)Antártida Argentina 5 pts.

6) Defensores de Frontera 4 pts.

7) Rompe Redes 4 pts.

8) Proyecto Crecer 4 pts.

9) El Faisán 4 pts.

10) Deportivo Luxardo 1 pts.

6° fecha

Talleres vs. Proyecto Crecer

Rompe Redes vs. Mitre

Sportivo Belgrano vs. Dep. Luxardo

Las Lobitas vs. Def. de Frontera

El Faisán vs. Antártida Argentina