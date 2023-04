La Selección femenina de fútbol disputó este jueves un amistoso preparativo ante Venezuela, de cara al Mundial de Australia y Nueva Zelanda que se disputará del 20 de julio al 20 de agosto de este año. Fue con la presencia de 32 mil personas en el estadio “Mario Alberto Kempes de Córdoba”.

El combinado nacional empató 1 a 1 en tiempo reglamentario con goles de Mariana Speckmaier para la Vinotinto y Aldana Cometti para Argentina. En la tanda de penales, las visitantes se impusieron por 7 a 6 y se quedaron el trofeo hecho con material reciclado de la economía circular, iniciativa que encabeza el Ente Córdoba Obras y Servicios (COyS).

El encuentro registró un nuevo récord en asistencia de público en un encuentro de fútbol femenino en el país. Según señaló la Agencia Córdoba Deportes fueron 31.800 los presentes en el estadio superando el récord que ostentaba Belgrano (28.000), en el Gigante de Alberdi, para el partido que le dio el ascenso a la Primera A de la AFA en 2022.

Ambas selecciones volverán a enfrentarse el 9 de abril en La Rioja.

“Punto Mujer” y “Mujeres a la Cancha” presentes

El Gobierno de Córdoba, a través del programa “Mujeres a la Cancha”, perteneciente al Ministerio de la Mujer y la Agencia Córdoba Deportes, acompañó el partido para visibilizar desde Córdoba la inclusión de las mujeres en los ámbitos ligados al fútbol, con más de 500 escuelas deportivas y equipos de todo el territorio provincial disfrutando del espectáculo.

Cuándo arranca el Mundial

El torneo comienza el 20 de julio y termina el 20 de agosto. Sin embargo, el primer compromiso de la Albiceleste será el día día 24 de julio frente a Italia.

Cronograma del Grupo G

Argentina vs Italia | 24 julio de 2023 | Eden Park, Auckland

Argentina vs Sudáfrica | 28 julio de 2023 | Estadio Dunedin, Dunedin

Argentina vs Suecia | 2 agosto de 2023 | Estadio Waikato, Hamilton