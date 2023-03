La Selección de fútbol femenina de Argentina enfrentará a Venezuela el próximo jueves 6 de abril desde las 20 horas. Será en el estadio “Mario Alberto Kempes” de Córdoba en el marco de un amistoso preparativo de cara al Mundial de Australia y Nueva Zelanda, que comenzará el próximo 20 de julio.

El público ocupará las tribunas Ardiles y Gasparini y las entradas tendrán un valor único de $1500 (más cargo de servicio) y se pueden adquirir a través del sitio autoentrada.com.

El equipo argentino cuenta con dos jugadoras cordobesas en su plantel: Florencia Bonsegundo, oriunda de Morteros y Paulina Gramaglia de Córdoba capital.

Será una ocasión especial para que la Albiceleste se reencuentre con el público cordobés, después de su última presentación en la provincia, cuando enfrentó a Chile el 7 de abril de 2022, con victoria de la “Roja” por 1 a 0, con un gol en contra de Agustina Barroso.

Posteriormente al encuentro a disputarse en el Kempes, ambas selecciones volverán a enfrentarse el 9 de abril, en La Rioja.

En 2023, Argentina disputó 3 partidos, con 3 triunfos: 4-0 contra Chile (17 de febrero), y 2-0 y 1-0 ante Nueva Zelanda (20 y 23 de febrero).

Cuándo arranca el Mundial

El torneo comienza el 20 de julio y termina el 20 de agosto. Sin embargo, el primer compromiso de la Albiceleste será el día día 24 de julio frente a Italia.

Cronograma del Grupo G

Argentina vs Italia | 24 julio de 2023 | Eden Park, Auckland

Argentina vs Sudáfrica | 28 julio de 2023 | Estadio Dunedin, Dunedin

Argentina vs Suecia | 2 agosto de 2023 | Estadio Waikato, Hamilton