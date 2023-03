El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, cenó este lunes por la noche en un restaurante del barrio porteño de Palermo con su familia y un enorme grupo de hinchas se juntó en la puerta del lugar para ovacionarlo, lo que generó algunas dificultades al momento de su salida.

La presencia del rosarino en el país se da, a días del partido amistoso entre la Albiceleste y Panamá, que se disputará en el Monumental. A medida que algunas personas se enteraron de la presencia del capitán de la Selección en el restaurante, el lugar se fue llenando de gente y se volvió muy difícil de controlar la situación.

Los efectivos de seguridad intentaron interceder para la cuestión no se desbordara, aunque no lo consiguieron del todo: el público se agolpó en la puerta del restaurante porteño para ovacionar al crack, pedirle fotos y autógrafos. A la hora de salir del local junto con su familia, también se vivió un momento tenso ya que el delantero rosarino de 35 años prácticamente no podía caminar ni avanzar hacia donde había estacionado su auto.

Las redes sociales mostraron a través de videos la multitud de fanáticos que fueron a la puerta de la parrilla Don Julio para ovacionar al campeón del mundo, en la esquina de Guatemala y Gurruchaga.

Además, llegó a verse imágenes que tomó un hincha, mientras el futbolista de PSG arribaba al lugar.

Messi llegó a la Argentina este lunes junto a otros compañeros para afrontar el primer compromiso ante Panamá, que se jugará el jueves 23 de marzo a las 21.

Luego, tendrá un segundo partido ante Curazao el martes 28 en el estadio Madre de Ciudades, en Santiago del Estero.