Martina Piacenza, juega de enganche, es integrante del Fútbol Femenino del club Sportivo Belgrano y esta semana viajó a Buenos Aires a realizar una prueba para el Club Atlético Boca Juniors.

"Marti" porque así la conocen todos, hizo sus primeros pasos en la Escuelita de la institución y hoy integra el plantel de primera del Fútbol Femenino con tan sólo 16 años.

Hace algunos días, el club recibió la noticia de que Martina debía presentarse en Boca Juniors para realizar un entrenamiento ya que habían visto videos de ella, con resultados positivos para que pueda realizar el viaje que tanto soñó.

"Me enteré porque Pao, vino a mi casa a hablar con mis papás, ellos no sabían y yo tampoco y me largué a llorar porque desde chiquita siempre soñé con jugar en Boca, soy hincha y que hoy se haga realidad poder viajar, no lo puedo creer", comentó emocionada Piacenza.

"Es una felicidad tremenda todo esto, siempre ví a las jugadoras de Boca y yo decía que quería jugar ahí", manifestó Martina y agregó "acá en Sportivo, aprendí mucho porque el crecimiento que tuve es impresionante. Por eso agradezco a Oscar, Marianela, Lautaro y Pao, porque siempre confiaron en mí", concluyó.