El Sport Automóvil Club informó este jueves que la nadadora Malena Santillán continuará su carrera representando a Unión de Santa Fe.

La decisión obedece a la búsqueda de su evolución dentro de la pileta para seguir representando al deporte sanfrancisqueño en el más alto rendimiento deportivo, decisión que según señaló el club en un comunicando, entiende y apoya.

En ese sentido, Santillán dejó un mensaje alusivo en redes sociales:

Escribo esto para contarles que desde 2024 voy a competir, voy a nadar, representando al club Unión de Santa Fe. Fue una decisión difícil de tomar, pero entiendo, junto a mi familia, y equipo de trabajo, que es el camino que debo tomar en búsqueda de seguir creciendo, mejorando, evolucionando en esto que amo hacer y que amo hacer desde hace muchos años, que es tirarme a una pileta y nadar.

Por eso quiero agradecer a toda la familia del Sport Automóvil Club por todos estos años. Como ustedes ya saben, gente del club, llegué al Sport a los 3 años y no me fui nunca más, hasta hoy. Pasé los mejores momentos de mi vida ahí y eso fue gracias a la gente que me fui cruzando: comisión directiva, socias y socios, compañeras y compañeros, la gente que trabaja todos los días en el club. Muchísima gente, que aún está todos los días en el Sport y tanta gente más, que no.

Muchísimas gracias a todos porque sin ustedes jamás hubiera sido posible que yo sienta que me voy de mi casa para tratar de ser mejor.

Agradecerte Aníbal, por la dedicación, profesionalismo, ganas, esfuerzo para llevarme a lugares imaginados desde lo deportivo. Y que hoy me permiten estar acá, escribiendo esto.

A Gustavo Pessot, a Juan Iturburu y la Municipalidad de San Francisco, y a todos los que me apoyaron a la hora de entrenar y competir.

A Marcos, también. Por las ganas, la paciencia, el esfuerzo.

A mis compañeros del equipo competitivo del Sport, gracias por todos los días. Por nadar juntos.

Me toca irme de mi Sport, de mi club, de mi segunda casa.

Gracias, y hasta la vuelta.

Male.