Con más de 50 chicas, Sportivo Belgrano comenzó esta semana la primera pretemporada en la historia del plantel femenino de fútbol. Después de un gran 2021, se preparan para nuevos desafíos centrados en ganar rodaje y sumar competencias.

Paola Durán, entrenadora y referente del fútbol femenino en la ciudad, celebró la respuesta que tuvo la convocatoria de jugadoras y explicó que para esta temporada buscarán ampliar las categorías. "Este año vamos a tener un plantel de primera división y uno sub 17 con edades que arrancan desde los 14 años porque tenemos muchas chicas, así que tenemos que organizarnos en ese sentido", indicó.

En ese marco, Durán explicó que esperan poder contar con un torneo femenino en Liga Regional, pero si esto no sucede volverán a organizar un torneo local. "No sabemos nada aún de Liga Regional, hay que esperar todos los fichajes masculinos para ver si nos convocan y si no dar inicio al torneo con reformas como localías en otros clubes, pero tenemos que ver que va a pasar después de marzo que es donde esperamos novedades de Liga Regional. Si no pasa nos volveremos a unir todos los clubes para que las chicas tengan su torneo", señaló.

Por otro lado, la entrenadora mencionó que la Verde podría volver a participar en la Copa Federal, aunque esto dependerá de la decisión del club y se mostró motivada por el ingreso en AFA de las inferiores de la Verde. "Soñar no cuesta nada, vamos a trabajar mucho este año para que si esa posibilidad está la vamos a aprovechar", comentó.