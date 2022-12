Los miércoles de cada semana, el entrenador Daniel Beltramo prende su teléfono celular y a través de un video en vivo en su cuenta de instagram abre un espacio de intercambio de ideas donde se habla de básquet y donde también vuelca gran parte de su vasta experiencia en el profesionalismo y en formativas.

"Pirincho" decidió utilizar esta herramienta durante el encierro en plena pandemia para mantenerse conectado con el mundo de la naranja, pero la iniciativa cobró una relevancia que hizo que esto se extienda en el tiempo con interacciones de todas partes del mundo."En pandemia me puse a ver a un tipo que hace marketing digital que lleva unos 160 vivos sobre marketing digital y eso me llevó a mí a hacerlo porque es lo que me gusta y para lo que me he preparado. Vi que la gente se enganchó y este miércoles hacemos el vivo 67 donde hablamos del rol de los entrenadores en las divisiones formativas, qué tipos de actitud tienen que tener los entrenadores en edades de adolescentes, qué tan importante es la técnica, la estrategioa y la docencia. Son 40 minutos, una hora donde la pasamos muy bien", indicó Beltramo.

"A mí me gusta mucho el básquet y también me gusta hablar mucho de básquet, creo que se habla poco de básquet y mucho de lo que rodea el básquet, ya llevo 67 miércoles haciendo un vivo cada semana sobre diferentes temas, muchos los proponen los seguidores y otros se me ocurren a mí. Me senté al frente del teléfono cuando estábamos sin actividad y me dije ¿Por qué no sentarme al frente del teléfono a hablar de básquet y vemos quien se suma? Y la verdad que estamos teniendo mucha repercusión. Hemos llegado a tener más de 100 personas en simultáneo escuchándonos y eso es muy gratificante, sobre todo saber que no es una clase, es sentarse a tomar mates, un café y hablar de básquet", explicó el entrenador.

Los vivos se hacen todos los miércoles, esta semana y la que viene será a las 20 horas. Ya cuando San Isidro retome los entrenamientos volverán al horario habitual de las 18 horas.

"Hay mucha información en nuestro teléfono y la tenemos a un solo click"

Beltramo explicó que esta iniciativa hizo que mucha gente de todas partes del mundo se sume a charlar e intercambiar ideas con él como orador principal, pero también con todos los que interactúan en el video como entrenadores, profesores, jugadores y muchos juveniles que también se suman.

"Es increíble la magia que tiene esto, siempre les digo a los jugadores que el teléfono o internet es una herramienta, por ejemplo un cuchillo puede ser una herramienta que te ayuda a cortar un pedazo de pan pero tambien te podes cortar una mano, depende del uso que le des a la herramienta. Podemos tener un teléfono y hacer pavadas con él o utilizarlo de manera creativa. Entonces creo que hay mucha infromación en nuestro telefono y la tenemos a un solo click, hay que saber buscarla y nutrirse de esa información", indicó.

"Es increíble la gente que estoy conociendo, gente de Centroamérica, de Panamá, Costa Rica, Guatemala, México, Venezuela, Colombia y Perú también. Ahora en enero voy a largar un curso para entrenadores sobre la defensa en los jugadores de formativas y me ha escrito gente de todos lados que lo quiere hacer, uno va encontrándose y haciendo camino al andar", expresó el entrenador.

No es algo común en los entrenadores del profesionalismo, en casi todas las disciplinas. Sin embargo, Beltramo vuelca toda su experiencia -que no es poca- compartiendo tips para jugadores y entrenadores en su cuenta de instagram. ¿Por qué lo hace? "En los 90 fui un entrenador muy ayudado por gente como Antonio Manno, Oscar Coronel, Medardo Ligorria, Rubén Magnano y un montón de entrenadores que me brindaron muchísima información y esto para mí es devolver todo lo que me ayudaron a mí. Yo me sentí muy ayudado, muy apoyado por entrenadores que en aquel momento tenían mi edad de hoy. Si les interesa lo que uno ha transitado, está a disposición", concluyó.