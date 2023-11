Lo que viene para San Isidro en este 2023 y cómo está la Conferencia Norte

San Isidro tuvo un inicio dispar en la Conferencia Norte de la Liga Argentina de Básquet con dos victorias y tres derrotas que lo ubica en la parte baja de la tabla de posiciones.

El Rojo cayó en Córdoba con Atenas y con Barrio Parque, se recuperó ganándole a Montmartre y a Independiente en el “Severo Robledo”. Sin embargo, el pasado viernes perdió con Sportivo Suardi en un duro partido en condición de local.

En lo que va del campeonato, que recién empieza, el entrenador Daniel Beltramo todavía no pudo contar con el plantel 100% a su disposición. Primero llegó la lesión de Manuel Lambrisca (en el Súper 8), uno de los jugadores que más expectativa generó con su incorporación, pero el juninense se resintió y todavía no pudo hacer su debut oficial.

También se lesionó Emiliano Cancina, aunque este ya regresó y está a disposición del DT.

Sin embargo, las malas noticias llegaron en la previa al duelo con Sportivo Suardi porque para ese partido el Rojo no pudo contar con el capitán Santiago Ludueña por una lesión lumbar ni con Jeremías Diotto por una lesión muscular.

Los Halcones Rojos todavía no hacen pie en el arranque de la temporada y con el recambio que tuvo en el plantel el camino se hace cuesta arriba. Ahora tendrá que salir a la ruta con tres partidos lejos de casa, pero cerrará el año en San Francisco con cuatro encuentros consecutivos en el “Nido”.

Lo que viene para San Isidro en este 2023

Noviembre

Viernes 17 | Deportivo Norte (Armstrong) vs. San Isidro

Sábado 25 | Villa San Martín (Resistencia) vs. San Isidro

Lunes 27 | Salta Basket vs. San Isidro

(* El 23 de noviembre debería jugar con Sarmiento de Resistencia, pero este equipo se bajó de la competencia a último momento. En tablas y resultados se registrará victoria de San Isidro 20-0)

Diciembre

Viernes 1 | San Isidro vs. Colón (Santa Fe)

Martes 5 | San Isidro vs. Echagüe (Paraná)

Sábado 9 | San Isidro vs. Amancay (La Rioja)

Lunes 11 | San Isidro vs. Jáchal (San Juan)