Sportivo Belgrano y Proyecto Crecer empataron este domingo en la continuidad de la quinta fecha de la Zona Centro en Liga Regional de Fútbol, jornada que había comenzado el pasado viernes con el empate de Antártida Argentina y la victoria de La Milka.

Fue 1 a 1 en el predio “Nicolás Losano” con gol de Tomás Roullier para la Verde. En reserva fue victoria de Sportivo por 4 a 2.

5° fecha

SS Devoto 0-0 Antártida Arg.

La Milka 5-0 8 de Diciembre

Cult. La Francia 0-0 El Trébol (El Tío)

Sportivo Belgrano 1-1 Proyecto Crecer

Libre: Marina FC

Así está la tabla de primera división

SS Devoto 13 pts. Sp. Belgrano 10 pts. Cult. La Francia 8 pts. Proyecto Crecer 7 pts. Antártida Arg. 6 pts. La Milka 4 pts. Colonia Marina 2 pts. El Trébol 2 pts. 8 de Diciembre 1 pt.

6ª fecha

Antártida Arg. vs Cult. La Francia

El Trébol vs. Sp. Belgrano

Proyecto Crecer vs. La Milka

8 de Diciembre vs. Marina FC

Libre: SS Devoto