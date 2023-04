El próximo fin de semana Sportivo Belgrano debutará en inferiores de AFA donde disputará el torneo de la Primera Nacional. Será en el marco de la tercera fecha ante Gimnasia de Mendoza, donde tres categorías jugarán de visitante y otras tres en San Francisco.

Se trata de un hecho histórico para el club, para la ciudad y para toda la región; un paso que muchos dirigente intentaron dar en gestiones anteriores, pero que hoy pudo concretarse enmarcado en un proyecto deportivo e institucional.

En ese marco, el vicepresidente segundo Gabriel Federico visitó los estudios de FM 97.1 La Radio de El Periódico y contó detalles de este gran paso que dio la institución local. El directivo adelantó que este año se sumaron más de 60 jugadores a las filas del club, además de realizar una gran inversión en el predio.

“Cuando Juan Manuel nos ofreció ingresar al club apuntamos siempre a esto, a cosas importantes, no quedarnos en la de siempre, que los chicos que juegan en el club tengan ese plus que los va a potenciar para que aquel chico que tiene alguna posibilidad por condiciones lo pueda plasmar en algunos años en primera y sin esta competencia era muy difícil. Jugar en AFA te da la competencia necesaria para hacer crecer a los chicos, es la segunda categoría del fútbol nacional, del fútbol campeón mundial. Para nosotros es un salto muy grande, venimos compitiendo en Liga Regional y lo seguimos haciendo, pero dar el salto a una B Nacional es un salto para todo el club, el interior y para San Francisco y zona es muy relevante”, dijo Federico.

Los jugadores que competirán en AFA serán chicos de las categorías 2009 a 2001, es decir de los 13/14 a los 19/20 años.

El directivo explicó que en esta temporada el club no buscará resultados sino sumar experiencia. “Tenemos muy buenos jugadores, pero no sabemos a qué nivel estamos y a lo mejor nos llevamos la sorpresa de que estamos muy bien, regular o no tan bien; eso lo vamos a ir viendo a medida que vayamos enfrentándonos a los equipos que tienen mayor experiencia en esta categoría. Ahí vamos a ver a dónde tenemos que apuntar, en qué tenemos que mejorar o reforzar desde lo institucional, desde la logística, lo técnico, lo futbolístico, para nosotros es un año de experiencia, lo tomamos así, no nos vamos a volver locos por los resultados, formar no pasa por los resultados. Tomaremos este año para aprender”, indicó.

Acortar la brecha de Inferiores a Primera

Lo anticipó Ariel Giaccone en su asunción, los jugadores que son promovidos a la Primera de la Verde deben atravesar un proceso de adaptación ya que la diferencia y la brecha competitiva de Liga a Federal es grande.

En ese sentido, Federico anticipó que jugar en AFA acortará esa diferencia. “La idea es que en un periodo de dos, tres o cuatro años los chicos de 15-16 ya tengan varios años de competencia fuerte y es muy posible que estos chicos piensen en pretender formar parte de nuestro plantel profesional para Federal A o Nacional B mismo. Es lo que necesitamos para tener esta posibilidad en unos años, ya hay chicos de inferiores jugando e integrando el plantel profesional, pero pasa que cuando sube un chico al plantel profesional siempre parece que está atrasado y para acomodarse le van 6 o 7 meses. Creemos que esta competencia va a hacer desaparecer esa diferencia, al menos en la cuestión física y en roce”, señaló.

Asimismo, el directivo comentó que ya se sumaron más de 60 jugadores de la ciudad y de la región. “Hace muy poco que recibimos esta gran noticia y en este poco tiempo tuvimos muchísimos llamados, ingresaron entre 60 y 70 jugadores de San Francisco y de la zona. Estamos buscando alojamiento para unos 20 chicos y quedaron muchos afuera que por una cuestión de tiempo no se pudieron sumar”, indicó.

Ahora, la institución de barrio Alberione ya se encuentra trabajando con el objetivo de concretar una pensión propia para unos 40 jugadores.

En ese sentido, Federico también añadió que el club no esperaba contar con la habilitación para este 2023 y la noticia los sorprendió, algo que motivo a toda la institución a trabajar a destajo. “Estábamos trabajando para esto, no pensábamos que iba a ser este año, cuando pasó octubre y noviembre habíamos desestimado, pero nos llegó, tuvimos que inmediatamente ponernos a trabajar en el predio, en la cancha y esto te eleva, te hace trabajar mejor, más rápido, más preciso, los técnicos tienen otra responsabilidad. Todo el fútbol de Sportivo se elevó, es increíble la diferencia que hay ”, dijo el directivo Verde.

El debut

Será el próximo sábado en el marco de la 3ª fecha de la Zona B donde las categorías mayores jugarán en condición de visitante y las menores de local. La Verde enfrentará a Gimnasia y Esgrima de Mendoza con cuarta, quinta y sexta en el Predio Blanquinegro de Mendoza.

En tanto, las categorías Séptima, Octava y Novena jugarán también el sábado desde las 9 de la mañana en el predio “Nicolás Losano”.