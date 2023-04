Sportivo Belgrano goleó este jueves a 8 de Diciembre de Villa Concepción del Tío en el marco del adelanto de la cuarta fecha de la Zona Centro de Liga Regional de Fútbol. La Verde se impuso por 5 a 0 en Primera -con arbitraje de Franco Quinteros (AVAF)- y 7 a 2 en reserva.

Los goles del equipo sanfrancisqueño fueron anotados por Santino Turina (x2) -goleador de la zona con 5 goles en 3 partidos-, Agustín Godoy, Santiago Scolastrichi y Thomas Monesterolo. En reserva anotaron Tobías Ulrich x2, Emanuel Morano x2, Thomas Monesterolo, Diego Pazelli y Valentín Pomba.

Con este resultado, Sportivo consiguió su tercera victoria consecutiva y se sube a la cima de la tabla, al menos hasta que se complete la fecha.

El resto de los partidos se disputan el domingo desde las 15 horas en reserva y 17 horas en primera división.

4ª fecha

Jueves | 8 de Diciembre 0-5 Sp. Belgrano

Domingo 17 hs | El Trébol vs. SS Devoto

Domingo 17 hs | Proyecto Crecer vs. Cult. La Francia

Domingo 17 hs | Marina FC vs. La Milka

Libre: Antártida Argentina

Tabla de Primera división