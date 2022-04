Se disputó este domingo la cuarta fecha de la Zona Centro de la Liga Regional de Fútbol donde los equipos sanfrancisqueños no pudieron festejar triunfos porque Sportivo empató con el líder, Antártida cayó en La Francia y Proyecto Crecer tuvo jornada libre.

En el predio "Nicolás Losano", Sportivo Belgrano igualó 2 a 2 con el puntero de la zona Sociedad Sportiva Devoto. Fue con goles de Lucas Díaz y Maximiliano Forlín para la Verde, mientras que Santiago Paire y Guillermo Parrucci anotaron para la visita.

En reserva, Devoto le ganó 4 a 2 a Sportivo Belgrano

En La Francia, Antártida no pudo quedar como único escolta porque cayó con Cultural por 2 a 0 con goles de Juan Valle y Lisandro Mana para el local. En reserva también ganó el "Canalla" por 2 a 1.

En el otro partido de la fecha, 8 de Diciembre de Villa Concepción del Tío se quedó con el clásico ante El Trébol de El Tío por 1 a 0 con gol de Alex Alegre.

Próxima fecha

El Trébol vs. Cult. La Francia

Antártida Arg. vs. Sportivo Belgrano

SS Devoto vs. Proyecto Crecer

Libre: 8 de Diciembre

Tabla

1. SS Devoto 10 pts.

2. Antártida Arg. 6 pts.

3. Cult. La Francia 6 pts.

4. Sportivo Belgrano 5 pts.

5. 8 de Diciembre 4 pts.

6. Proyecto Crecer 2 pts.

7. El Trébol BC 0 pts.