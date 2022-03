Este domingo se disputó la tercera fecha de la Zona Centro de la Liga Regional de Fútbol donde Sportivo Belgrano y Proyecto Crecer igualaron en el clásico sanfrancisqueño, mientras que Antártida sumó su segundo victoria consecutiva.

En el clásico local, Proyecto Crecer y Sportivo Belgrano terminaron igualados 0 a 0. En reserva fue victoria de la Verde por 2 a 0.

En tanto, el "Pingüino" le ganó en su casa a 8 de Diciembre de Villa Concepción del Tío por 2 a 0 con goles de Guillermo Schuhmacher y Maico Maritano. En reserva fue victoria de Antártida por 3 a 0.

En el otro partido de la zona, Sociedad Sportiva Devoto venció por 3 a 1 a Cultural La Francia con tres goles de Julio Gavatorta. En reserva ganó el "Canalla" por 3 a 2.

Tabla

1. SS Devoto 9 pts.

2. Antártida Arg. 6 pts.

3. Spotivo Belgrano 4 pts.

4. Cult. La Francia 3 pts.

5. Proyecto Crecer 2 pts.

6. 8 de Diciembre 1 pts.

7.El Trébol BC 0 pts.

Próxima fecha

Sportivo Belgrano vs. SS Devoto

Cult. La Francia vs. Antártida Arg.

8 de Diciembre vs. El Trébol

Libre: Proyecto Crecer