El próximo domingo arranca el torneo Clausura de la Zona Centro en Liga Regional de Fútbol donde participan los equipos de nuestra ciudad Sportivo Belgrano, Proyecto Crecer y Antártida Argentina.

Cabe recordar que la Verde ya se aseguró un lugar en el Torneo Campeonato (segunda fase) tras ganar la final del Apertura ante el Pingüino.

El Clausura se jugará a una sola rueda, pero la fase final se jugará de la misma manera donde los mejores cuatro equipos se enfrentarán en semifinales -en cancha del mejor ubicado- y los ganadores se cruzarán en la final -también en cancha del mejor ubicado en el Clausura-.

Cabe recordar que al Torneo Campeonato clasificarán cuatro equipos.

El fixture

Fecha Nº 1

Sociedad Sportiva Devoto vs Club 8 De Diciembre

Club Sportivo Belgrano vs Club Dep. y Cultural La Francia

El Trébol Básquet Club vs Club Atlético Antártida Argentina

Libre: Proyecto Crecer

Fecha N° 2

Club Atlético Antártida Argentina vs Proyecto Crecer

Club Dep. y Cultural La Francia vs El Trébol Básquet Club

Club 8 De Diciembre vs Club Sportivo Belgrano

Libre: SS Devoto

Fecha N° 3

Club Sportivo Belgrano vs Sociedad Sportiva Devoto

El Trébol Básquet Club vs Club 8 De Diciembre

Proyecto Crecer vs Club Dep. y Cultural La Francia

Libre: Antártida Argentina

Fecha N° 4

Club 8 De Diciembre vs Proyecto Crecer

Club Dep. y Cultural La Francia vs Club Atlético Antártida Argentina

Sociedad Sportiva Devoto vs El Trébol Básquet Club

Libre: Sportivo Belgrano

Fecha N° 5

El Trébol Básquet Club vs Club Sportivo Belgrano

Proyecto Crecer vs Sociedad Sportiva Devoto

Club Atlético Antártida Argentina vs Club 8 De Diciembre

Libre: Cultural La Francia

Fecha N° 6

Club 8 De Diciembre vs Club Dep. y Cultural La Francia

Sociedad Sportiva Devoto vs Club Atlético Antártida Argentina

Club Sportivo Belgrano vs Proyecto Crecer

Libre: El Trébol

Fecha N° 7

Club Atlético Antártida Argentina vs Club Sportivo Belgrano

Proyecto Crecer vs. El Trébol Básquet Club

Club Dep. y Cultural La Francia vs Sociedad Sportiva Devoto

Libre: 8 de Diciembre