Defensores de Frontera adelanta su compromiso por la 4ª fecha del Torneo Clausura de la Zona Sur de Primera B en Liga Rafaelina de Fútbol.

El elenco que conduce "Bruja" Giacone visitará a San Martín de Angélica desde las 20.30 hs. en reserva y 22 hs. en primera división.

Por otro lado, La Hidráulica -puntero del campeonato- jugará el domingo en condición de local ante Juventud Unida de Villa San José a partir de las 14 hs. en reserva y 15.30 hs. en primera.

4ª fecha - programación

VIE 22 hs | San Martín vs. Def. de Frontera

DOM 15.30 hs | La Hidráulica vs. Juv. Unida

DOM 15.30 hs | Atl. Esmeralda vs. Zenón Pereyra FBC

DOM 15.30 hs | Dep. Josefina vs. Sp. Libertad

DOM 16.30 hs | Dep. Susana vs. Sp. Santa Clara

La tabla

1. La Hidráulica 9 pts.

2. Sp. Santa Clara 7 pts.

3. Atl. Esmeralda 6 pts.

4. Juv. Unida 5 pts.

5. Dep. Susana 4 pts.

6. Dep. Josefina 3 pts.

7. San Martín 2 pts.

8. Sp. Libertad 2 pts.

9. Zenón Pereyra FBC 1 pt.

10. Def. de Frontera 1 pts.