El pasado fin de semana se completó la fase de grupos de la Liga Provincial u17 donde participan los equipos locales de San Isidro y El Ceibo. Ambos equipos lograron avanzar a la siguiente fase y ya conocen sus rivales.

El Ceibo pasó el Grupo D en el segundo lugar y enfrentará en octavos de final al puntero del grupo Poeta Lugones, en Córdoba. En los cruces de primera fase ganó el equipo cordobés 71-61 y 77-50.

Por otro lado, San Isidro arrasó en el Grupo G y clasificó invicto en el primer lugar. Enfrentará a 9 de Julio de Río Tercero, en condición de local, en octavos de final.

Los cruces

Instituto (Cba) vs Central Argentino (Río Cuarto)

Ameghino (Va. María) vs Maipú (Cba)

Matienzo (Cba) vs Porteña Asoc.

San Isidro (San Fco) vs 9 de Julio (Río Tercero)

Unión Central (Va. María) vs Independiente (Oliva)

Poeta Lugones (Cba) vs El Ceibo (San Fco)

Banda Norte (Río Cuarto) vs San Martín (Marcos Juárez)

Atenas (Cba) vs Sparta (Va. María)

Las cruces de octavos de final se jugarán a un solo partido, siendo local el mejor clasificado.