El Ceibo volvió a ganar en la noche del viernes y se mantiene con puntaje perfecto en el torneo Asociativo. Esta vez fue en el clásico local ante El Tala por 95 a 53 en el estadio "Luis Rafael Ferreyra".

El equipo de "Mara" Blengini fue una aplanadora y logró sacar casi 20 puntos desde muy temprano, diferencia que luego mantuvo con una buena rotación del equipo para sumar la quinta victoria consecutiva del torneo.

Por su parte, El Tala encara un nuevo proceso deportivo con Esteban Olivero a la cabeza y con jugadores como Falasconi y Cavallo como los estandartes de un equipo joven en construcción.

Por otro lado, San Isidro no le pierde pisada a la "Flor Nacional" porque derrotó a Sociedad Sportiva Devoto por 83 a 70 en condición de visitante. El Rojo comparte el segundo puesto con Almafuerte que le ganó a Cultural Arroyito por 86 a 56 en su casa.

La Tabla

1. El Ceibo 10 pts.

2. San Isidro 8 pts.

3. Almafuerte 8 pts.

5. El Tala 7 pts.

6. CDC Arroyito 5 pts.

La 6° fecha

El Ceibo vs. SS Devoto

Almafuerte vs. San Isidro

Cult. Arroyito vs. El Tala