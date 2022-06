Este domingo se disputó la 6ª fecha del torneo "Diego Viglianco" de la Liga Juvenil de Fútbol que tuvo continuidad en las canchas de La Milka, Antártida Argentina y Juventud Unida.

La programación será la siguiente:

- Cancha de La Milka

La Milka 0-4 Antártida Azul (sub 14)

Def. de Frontera 5-0 Antártida Blanco (sub 14)

La Milka 1-1 Antártida Argentina (sub 16)

- Cancha de Antártida

Def. de Iturraspe 5-0 Antártida Pingüino (sub14 )

Def. de Iturraspe 0-3 Estella Verde (sub16)

- Cancha de Juventud Unida

Juventud Unida 0-3 Def.de Sportivo (sub 14)

Juventud Blanco 0-3 Juventud Verde (sub16)

Libre: Estrella Verde (sub 14)

Así están las tablas

Sub 14

1. Def. de Sportivo 15 pts.

2. Antártida Azul 15 pts.

3. Def. de Frontera 10 pts.

4. La Milka 9 pts.

5. Juventud Unida 7 pts.

6. Estrella Verde 7 pts.

7. Def. de Iturraspe 4 pts.

8. Antártida Pingüino 4 pts.

9. Antártida Blanco 0 pts.

Sub 16

1. Def. de Iturraspe 13 pts.

2. La Milka 12 pts.

3. Juventud Verde 10 pts.

4. Estrella Verde 6 pts.

5. Antártida Argentina 5 pts.

6. Juventud Blanco 4 pts.