La Liga de Baby Fútbol informó que el próximo fin de semana habrá doble fecha en el tradicional torneo de los más pequeños. El sábado se disputará la fecha 15, mientras que el domingo se jugará la fecha 16.

Programación:

15ª fecha (Sábado)

Dep. Oeste vs 2 de Abril

Dep. El Trébol vs. Dep. Josefina (En Barrio Cabrera)

Barrio Jardín vs. DMD Freyre

CD River vs. Tarzanito

Dep. Sebastián vs. CDyC El Faisán

Belgrano vs. Gral. Savio

Estrella del Sur vs. Los Albos

Los Andes vs. Barrio Cabrera

Dep. Norte vs. Inf. Xeneize (Desde las 14.20 hs)

Libre: Tiro y Gimnasia

16º fecha (Domingo)

Inf. Xeneize vs. Los Andes (En Los Andes desde las 14.20)

Barrio Cabrera vs. Estrella del Sur

Los Albos vs. Belgrano

Gral. Savio vs. Dep. Sebastián

CDyC El Faisán vs. CD River

Tarzanito vs. Barrio Jardín

DMD Freyre vs. Dep. El Trébol (La cat. 2010 jugará el primer partido)

Dep. Josefina vs. Dep. Oeste (En Estrella del Sur)

2 de Abril vs. Tiro y Gimnasia

Libre: Dep. Norte

Horarios por categoría:

13 hs Cat. 2016

13.40 hs Cat. 2015

14.20 hs Cat. 2014

15 hs Cat. 2013

15.50 hs Cat. 2012

16.40 hs Cat. 2011

17.30 hs Cat. 2010

Así están las tablas

Categoría 2010

1 Barrio Jardín 24 pts.

2. Dep. El Trébol (El Tío) 23 pts.

3. DMD. Freyre 20 pts.

4. Estrella del Sur 19 pts.

5. Dep. Josefina 19 pts.

6. C.D. y C. El Faisán 17 pts.

7. Dep. Oeste 17 pts.

8. Los Albos 17 pts.

9. Barrio Cabrera 13 pts.

10. C. D. River 12 pts.

11. 2 de Abril 11 pts.

12. Belgrano 10 pts.

13. Los Andes 10 pts.

14. Gral. Savio 9 pts.

15. Tarzanito 9 pts.

16. Dep. Sebastián 7 pts.

17. Tiro y Gimnasia 6 pts.

18. Infantil Xeneize 6 pts.

19. Dep. Norte 3 pts.

Categoría 2011

1. C. D. River 24 pts.

2. Belgrano 21 pts.

3. C.D. y C. El Faisán 20 pts.

4. Barrio Cabrera 19 pts.

5. Barrio Jardín 19 pts.

6. Tiro y Gimnasia 18 pts.

7. Gral. Savio 16 pts.

8. Los Albos 15 pts.

9. Dep. El Trébol (El Tío) 14 pts.

10. Dep. Oeste 14 pts.

11. Tarzanito 13 pts.

12. Dep. Norte 12 pts.

13. Estrella del Sur 11 pts.

14. Dep. Sebastián 11 pts.

15. Los Andes 8 pts.

16. 2 de Abril 8 pts.

17. DMD Freyre 5 pts.

18. Infantil Xeneize 2 pts.

19. Dep. Josefina 2 pts.

Categoría 2012

1. Estrella del Sur 26 pts.

2. Barrio Cabrera 23 pts.

3. Belgrano 21 pts.

4. Dep. Norte 19 pts.

5. Los Albos 17 pts.

6. Dep. Oeste 17 pts.

7. CD River 17 pts.

8. Dep. Sebastián 14 pts.

9. Tiro y Gimnasia 14 pts.

10. Los Andes 13 pts.

11. Inf. Xeneize 10 pts.

12. El Faisán 10 pts.

13. 2 de Abril 10 pts.

14. Dep. Josefina 9 pts.

15. Gral. Savio 9 pts.

16. DMD Freyre 8 pts.

17. Barrio Jardín 7 pts.

18. Dep. El Trébol 6 pts.

19. Tarzanito 1 pts.

Categoría 2013

1. C. D. River 24 pts.

2. Gral. Savio 21 pts.

3. Los Albos 20 pts.

4. Estrella del Sur 20 pts.

5. Belgrano 19 pts.

6. Dep. Sebastián 19 pts

7. Barrio Cabrera 18 pts.

8. Dep. Norte 18 pts.

9. C.D. y C. El Faisán 17 pts.

10. Dep. Josefina 13 pts.

11. Los Andes 12 pts.

12. 2 de Abril 11 pts.

13. DMD Freyre 10 pts.

14. Tiro y Gimnasia 9 pts.

15. Barrio Jardín 7 pts.

16. Dep. Oeste 7 pts.

17. Tarzanito 5 pts.

18. Dep. El Trébol (El Tío) 2 pts.

19. Infantil Xeneize 0 pts.