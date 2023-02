Liga Federal de Voley: San Isidro no pudo con Ateneo

San Isidro cayó este miércoles con Ateneo de Santiago del Estero en el marco de la Liga Federal de Vóley que se disputa en Santiago del Estero. El equipo de Mario Castel no pudo seguir por la senda de la victoria y perdió en el tie break.

Las chicas del Rojo arrancaron ganando el primer set por 25-21, sin embargo las santiagueñas lo dieron vuelta ganando dos sets corridos por 25-23 y 25-22. El tercero fue para San Isidro que lo ganó por 25-19 y finalmente en el tie break fue victoria ajustada de las locales por 19-17.

Lo que le queda en la 1° fase

Jueves | 16 hs San Isidro vs. Vélez Sarsfield

Viernes | 20 hs San Isidro vs. La Armonía (Colón)

Sábado | 16 hs San Isidro vs. Ateneo (Catamarca)

Así está la tabla de la Zona B