San Isidro ya conoce el cronograma de partidos para afrontar la Liga Federal de Voley que se desarrollará del 6 al 15 de febrero en Santiago del Estero. El primer día se llevará a cabo el acto inaugural y a partir del martes 7 comenzará la competencia.

El equipo que conduce Mario Castel integrará la Zona B junto a Ateneo VC (Stgo. del Estero), Banco Hispano (San Juan), Vélez Sarsfield, La Armonía de Colón (Entre Ríos) y Ateneo Vóley (Catamarca).

La competencia tendrá a 22 equipos en la rama femenina y otros 20 en la rama masculina. Además, se confirmó que las selecciones de base argentinas participarán en ambas ramas.

Fixture

Martes | 16 hs San Isidro vs. Banco Hispano (San Juan)

Miércoles | 20 hs San Isidro vs. Ateneo VC (Stgo. del Estero)

Jueves | 16 hs San Isidro vs. Vélez Sarsfield

Viernes | 20 hs San Isidro vs. La Armonía (Colón)

Sábado | 16 hs San Isidro vs. Ateneo (Catamarca)