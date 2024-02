San Isidro no pudo seguir avanzando en la Liga Federal de Voley, torneo que se disputa en la ciudad de Santa Fe y que otorga ascensos a la Liga Argentina. El equipo sanfrancisqueño cayó en octavos de final y se despidió del sueño por jugar en la máxima categoría.

Este jueves perdieron por 3-1 con Salta Vóley, rival con el cual también habían perdido en la primera fecha. Fue con parciales de 28-26 / 18-25 / 17-25 / 22-25.

Más allá de la caída, el equipo de Mario Castel sigue en competencia porque entrará en la definición por los puestos del 9 al 16. Enfrentará a partir de las 10.30 de este viernes a Universitario de Córdoba. El partido se puede ver en el canal de Youtube de FEVA (click acá).

Octavos de final

Instituto (1) 3-1 San Martín de Mendoza (16)

Normal 3 (2) 3-0 Universitario (15)

San Martín de Porres (3) 3-0 San Carlos (14)

La Armonía (4) 1-3 Bahiense (13)

Unión de Santa Fe (5) 3-1 Gimnasia y Tiro de Salta (12)

Club Bell (6) 3-1 Ateneo (11)

Salta Vóley (7) 3-1 San Isidro (10)

Unión San Guillermo (8) 3-2 Echagüe (9)

Cuartos de final

Bahiense vs. Unión de Santa Fe

Instituto (Cba) vs. Unión San Guillermo

San Martín de Porres vs. Club Bell

Normal 3 vs. Salta Vóley

Resultadosde San Isidro

Sábado 3/2 | San Isidro 2-3 Salta Vóley - [25-14 / 25-22 / 25-27 / 13-25 / 14-16]

(cancha de Villa Dora)

Domingo 4/2 | San Isidro 3-0 San Carlos - [25-19 / 25-12 / 25-18]

(cancha de Banco Provincia)

Lunes 5/2 | San Isidro 3-1 San Jorge - [25-22 / 25-18 / 17-25 / 25-23]

(cancha de Banco Provincia)

Martes 6/2 | San Isidro 1-3 La Armonía - [21-25 / 23-25 / 27-25 / 23-25]

(cancha de Villa Dora)

Miércoles 7/2 | San Isidro 3-0 Selección Argentina - [25-16 / 27-25 / 26-24]

(cancha de Villa Dora)

Jueves 8/2 | San Isidro 1-3 Salta Vóley - [28-26 / 18-25 / 17-25 / 22-25]

(Cancha de Villa Dora)