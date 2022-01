La Liga Federal de Básquet dio a conocer las dos primeras jornadas de la temporada 2022 que tendrá como protagonista a El Ceibo en la División Córdoba-Santa Fe. La Flor Nacional debutará de local el próximo 29 de enero.

Será ante Sportivo Suardi en la primera jornada de la fase regular que se jugará todos contra todos, a tres ruedas. En la segunda fecha visitará a Santa Paula de Gálvez el 4 de febrero.

Las dos primeras jornadas:

División Córdoba-Santa Fe

Jornada 1

Libre: Sport Club Cañadense

28/01 - 9 de Julio de Morteros vs Sportivo Las Parejas

28/01 - Sportivo 9 de Julio de Río Tercero vs Santa Paula de Galvez

29/01 - El Ceibo de San Francisco vs Sportivo Suardi

Jornada 2

Libre: Sportivo 9 de Julio de Río Tercero

04/02 - Santa Paula de Gálvez vs El Ceibo de San Francisco

05/02 - Sportivo Suardi vs 9 de Julio de Morteros

06/02 - Sportivo Las Parejas vs Sport Club Cañadense

Nueva victoria. Este jueves por la noche, el equipo de Blengini visitó a Brown de San Vicente y lo derrotó por 90 a 78 en el segundo compromiso amistoso -ante el mismo rival-.

