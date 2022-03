Liga Federal: cómo quedó El Ceibo en la tabla de posiciones

El domingo se completó la 9ª fecha de la División Córdoba-Santa Fe en la Liga Federal de Básquet donde El Ceibo marcha en la cuarta colocación tras derrotar al líder Santa Paula el pasado sábado.

Ahora, el equipo de Blengini deberá afrontar un duelo decisivo ante un rival directo en condición de visitante. Será el próximo miércoles en Río Tercero, ante 9 de Julio y a partir de las 21.30.

Los resultados de la 9ª fecha

9 de Julio (Morteros) 94-78 Sportivo Suardi

El Ceibo 75-74 Santa Paula

Sport Club Cañadense 93-84 Sp. Las Parejas

Libre: 9 de Julio de Río Tercero

La Tabla

La 10ª fecha

Miércoles 21 hs | Santa Paula vs. 9 de Julio (Morteros)

Miércoles 21.30 hs | Sp. 9 de Julio vs. El Ceibo

Jueves 21.30 hs | Sp. Suardi vs. Sport Club Cañadense

Libre: Sp. Las Parejas