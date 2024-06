Este viernes El Tala visitó a Sociedad Sportiva Devoto (SSD) por la segunda fecha de la Liga Cordobesa de Básquet donde los devotenses se quedaron con el triunfo 71 a 70. El partido abrió la programación en la Zona A (Región 1).

De esta forma El Tala no pudo confirmar su buen arranque con victoria como local ante Tiro Federal y buscará redimirse en la tercera presentación ante su gente la semana entrante.

El partido fue muy disputado los 40 minutos y se definió en un electrizante final con parciales que terminaron 17/15; 20/22;17/17 y 17/16. Para SSD fue un aliciente ya que venían de caer en el debut con Unión San Guillermo.

El goleo lo dominó Eamnuel Primo en El Tala con 16 puntos, seguido de 13 puntos de Alejandro Vivas y Mateo Battistino. La figura en SSD fue Bruno Pérez con 14 anotaciones y el podio lo cerraron Lucas y Agustín Bay con 12 y 11 puntos cada uno, respectivamente.

La fecha de esta zona se completará el domingo a partir de las 20 horas con el encuentro entre Tiro Federal y Unión en el “Vide Tealdi” de Morteros.

La próxima semana El Tala recibirá a Unión San Guillermo en el estadio Luis Rafael Ferreyra, SSD visitará a Tiro Federal en Morteros.

Programación de la 2ª fecha

Zona A | 16 Jun 20 hs | Tiro Federal (Morteros) vs Unión (San Guillermo)

Zona B | 16 Jun 20 hs | Pilar Sport (P) vs Sparta (Villa María)

Zona C | 16 Jun 21:30 hs | Ameghino (Villa María) vs Sarmiento (Leones)

Zona D | 14 Jun 21:30 hs | Acción Juvenil (General Deheza) vs Unión Oncativo

Zona E | 18 Jun 20:30 hs | Alianza (Jesús María) vs Calera Básquet

Zona E | 14 Jun 21 hs | Sportivo Bolívar (Carlos Paz) vs Banda Norte (Río Cuarto)

Zona F | 14 Jun 21:30 hs | Sportivo Empalme (Cba) vs Racing (Cba)

Zona F | 14 Jun 21:30 hs | Sportivo 9 de Julio (Río Tercero) vs Acción Juvenil (Río Cuarto)

Zona G | 16 Jun 20 hs | Banco de Córdoba (Cba) vs Alberdi (Río Cuarto)

Zona G | 15 Jun 19 hs | Poeta Lugones (Cba) vs Hindú Club (Cba)

Zona H | 15 Jun 18 hs | Deportivo Norte (Alta Gracia) vs Gorriones (Río Cuarto)

Zona H | 17 Jun 21:30 hs | Universitario (Cba) vs Matienzo (Cba)